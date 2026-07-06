Corberán amplía su contrato con el Valencia hasta 2028

El entrenador del Valencia CF, Carlos Coberán, junto al CEO de Fútbol, Ron Gourley, anunciando su renovación con el club hasta 2028. - VALENCIA C.F.

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Carlos Corberán amplió este lunes su contrato con el Valencia CF una temporada más, hasta el final de la 2027-28, tras su llegada al banquillo valencianista en diciembre de 2024, para "consolidar las bases de un proyecto competitivo", según comunicó el club en su página web.

"El club amplía un año más la vinculación contractual del técnico, una decisión que tiene el objetivo de consolidar las bases del proyecto deportivo con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas", destacó la entidad en su comunicado.

La entidad explicó que la continuidad del de Cheste cuenta con el "respaldo" del presidente del club, Kiat Lim, y del CEO de fútbol, Ron Gourley. Además, demostraron su "compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos".

Corberán llegó al banquillo 'ché' en diciembre de 2024, procedente del West Bromwich Albion, con el objetivo de salvar al equipo del descenso. En esta temporada y media dirigiendo al Valencia ha sumado 67 partidos oficiales, llevando al club a la pelea por meterse en Conference League en la última jornada de la campaña pasada.