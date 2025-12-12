Corberán: "Somos conscientes del potencial del Atlético, pero la dificultad nos puede estimular"

Archivo - Carlos Corberan head coach of Valencia CF looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Valencia CF at Mendizorrotza on October 20, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, aseguró este viernes que son "conscientes de la exigencia y el potencial" del Atlético de Madrid, su rival este sábado en Liga, una realidad que les ha hecho lograr "10 victorias en casa", pero cree que esa "dificultad" que tendrá el encuentro "puede estimular" a su equipo para jugar "al máximo nivel".

"Creo que la dificultad solo nos puede estimular. Somos conscientes de la exigencia y potencial del rival. Queremos ver nuestro nivel en el campo, que lo juguemos al máximo nivel y a dar lo máximo que tenemos", manifestó el técnico del equipo valencianista en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Atlético de Madrid de este sábado.

Corberán ensalzó al equipo rojiblanco, "un gran equipo" que exigirá a sus pupilos "lo mejor" de ellos para sacar algo positivo del Riyadh Air Metropolitano. "En los últimos 10 partidos, contando partidos europeos y partidos de Liga, ha conseguido 10 victorias en casa. Somos conscientes de la exigencia del partido", recordó.

El Valencia viaja a Madrid en una situación delicada, tres puntos por encima de los puestos de descenso. "La clasificación nos dice que debemos mejorar cada día y no sentirnos conforme cuando las cosas no salen como queremos. El equipo tiene mentalidad para seguir luchando cuando empieza perdiendo", aseveró.

"El Valencia tiene que lucharlo, pelear; jugar con intensidad, competitividad y contundencia. Esa es la mentalidad que tiene el grupo, y nosotros mañana como equipo vamos a salir a tratar de dar nuestra mejor versión, a mostrar nuestro nivel en el campo de fútbol", señaló.

Precisamente para este encuentro, confirmó las bajas de Mouctar Diakhaby, que "no ha entrenado en condiciones con el grupo", y César Tárrega, sancionado. "Guerra tuvo gripe, pero ha entrenado y estará con nosotros. Gayà y Rioja no han podido entrenar con el grupo por gripe y veremos en las siguientes horas. Cada hora es importante para valorarlo", explicó.

"El médico ha puesto las medidas oportunas para tratar de evitar que pueda expandirse. Hay que tener precaución. Usamos mascarillas dentro y tratamos de evitar contacto. Pero estamos dándole cierta normalidad, atendiendo a que realmente ha habido compañeros que han sufrido este proceso gripal", confesó.

Por ello tendrá que reinventarse el once titular donde medita poner la línea defensiva con cinco jugadores, como viene dándose en los últimos partidos. "En función de lo que vaya pasando mañana, tenemos que ir adaptándonos, ver dónde están los ajustes, los desajustes, dónde están los puntos donde el rival te acumula más jugadores, y en función de eso, ir ajustándonos tácticamente a un partido, sabiendo que lo importante es esa actitud que te hace estar en el partido y competirlo", indicó.

"Creo más en la mentalidad que la táctica. Personalidad, esfuerzo y capacidad de entregarte. Eso es lo que pasa en un campo de fútbol y creo más en la versatilidad. Mira que Simeone cambia el dibujo varias veces cada partido y en función de lo que pase hay que adaptarse", zanjó.