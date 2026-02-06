El Córdoba CF solicita el aplazamiento del partido ante el Ceuta por la "imposibilidad de viajar con garantías"

Ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, inundada al haber superado el río los cinco metros de crecida de caudal. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH - Madero Cubero - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba CF, ante la situación meteorológica extraordinaria que se está registrando en Andalucía, ha solicitado este viernes el aplazamiento del encuentro previsto para el domingo 8 de febrero, a las 16:15 horas, en Ceuta, al no poder garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista ni de los aficionados en "condiciones óptimas de seguridad".

"A día de hoy, no es posible garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista ni de nuestros aficionados en condiciones óptimas de seguridad. Por este motivo, el Club ha trasladado la solicitud a las autoridades y organismos competentes", apunta el comunicado emitido por el club blanquiverde, que añade que queda a la espera de la resolución correspondiente.