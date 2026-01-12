El Córdoba remonta y hurga en la herida del Huesca

Huesca-Córdoba - LALIGA

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba CF ha firmado su tercera victoria consecutiva al superar este lunes a la SD Huesca (1-2) en el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, en el que un gol de Carlos Isaac al borde del descuento permite al cuadro blanquiverde remontar el partido y acercarse a la zona de 'Playoff', dejando en descenso a los oscenses.

El Alcaraz tardó apenas siete minutos en celebrar un tanto de los suyos, después de que Iker Kortajarena cabecease en el área chica un balón que se coló en el fondo de las mallas con la ayuda del guardameta andorrano Iker Álvarez. Sin embargo, antes de la media hora Jacobo equilibró de nuevo la contienda al aprovechar un centro de Cristian Carracedo (min.23).

Ya en la segunda mitad, Sergi Enrich rozó el segundo de los oscenses con un disparo que rozó el larguero, y el cuadro andaluz lo acarició con Adrián Fuentes, primero con un disparo que Toni Abad sacó bajo palos y poco después con otro remate que detuvo Dani.

Tras un gol anulado por fuera de juego a Pulido, el cuadro local se quedó con uno menos en el 86 por la expulsión por doble amarilla, en solo cinco minutos, de Álvaro Carrillo, y el Córdoba no desaprovechó la superioridad. En el minuto 89, Carlos Isaac apareció solo en el segundo palo para remontar el duelo para los de Iván Ania.

Con este resultado, el Córdoba alcanza los 32 puntos y se queda a solo dos de la zona de promoción de ascenso, mientras que el Huesca, que enlaza tres jornadas sin ganar, se queda en zona de peligro con 23 puntos, los mismos que permiten navegar en puestos de salvación a la Real Sociedad B.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Sporting de Gijón 3-2.

-Sábado.

Mirandés - Almería 2-2.

Andorra - Cultural Leonesa1-1.

Real Sociedad B - Albacete0-0.

Burgos - Eibar1-0.

Las Palmas - Deportivo de La Coruña1-1.

Racing de Santander - Zaragoza 2-3.

-Domingo.

Leganés - Valladolid3-0.

Granada - Castellón 0-0.

Málaga - Ceuta2-1.

-Lunes.

Huesca - Córdoba 1-2.