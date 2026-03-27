El Córdoba sigue de crisis ante el Mirandés

Córdoba - Mirandés - LALIGA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba no salió de su crisis de resultados este viernes al empatar (2-2) con el Mirandés en el Estadio Nuevo Arcángel, partido que abrió la jornada 32 de LaLiga Hypermotion.

El cuadro andaluz, descolgado del sueño de la promoción, se puso con un 2-0 ante el colista pero no encontró la victoria después de seis derrotas seguidas. Diego Bri adelantó a los locales a los doce minutos y el 2-0 de Adrián Fuentes justo al inicio del segundo tiempo pareció acercar mucho el fin del gafe blanquiverde.

Sin embargo, la entrada de Unax del Cura catapultó a los visitantes, con el penalti que convirtió Carlos Fernández y la asistencia al mismo delantero del Mirandés para el 2-2 en apenas seis minutos. El intercambio de llegadas con el que terminó el partido, unos para salir del bache y otros para acercar la permanencia, no cambió el resultado, un punto que de momento saca de colista a los burgaleses.