Corinne Suter gana el descenso en la Copa del Mundo de Grandvalira

La suiza Corinne Suter ha ganado el descenso en la Copa del Mundo de Grandvalira. - GRANDVALIRA

La suiza logra la victoria después de cuatro años sin subir a lo más alto del podio

EL TARTER (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

La esquiadora suiza Corinne Suter, de 31 años, se ha llevado este viernes la victoria en descenso en la prueba de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino de Grandvalira-Soldeu El Tarter, disputada en la pista Àliga del sector El Tarter, después de cuatro años sin subir a lo más alto del podio.

Corinne Suter, ganadora de los Globos de Cristal en descenso y supergigante en 2020, campeona del mundo de descenso en 2021 y campeona olímpica en Beijing 2022, se impuso con un crono de 1 minuto, 31 segundos y 62 centésimas en una pista en la que logró la plata en las finales de la Copa de Europa de 2014 y el bronce en las finales de la Copa del Mundo de 2019.

Suter volvió a lograr el triunfo en la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 cuatro años después del último en descenso en 2022 en Garmisch-Partenkirchen. Este triunfo le ha permitido escalar posiciones en la clasificación de la disciplina, pasando del puesto 27 al 16. Segunda ha sido la austríaca Nina Ortlieb, a 11 centésimas, y tercera, la italiana Sofia Goggia, a 24 centésimas.

Estos resultados no han alterado las primeras posiciones de la clasificación de la disciplina, que continúa liderada por la estadounidense Lindsey Vonn, lesionada en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, y las alemanas Emma Aicher y Kira Weidle-Winkelmann, que este viernes han sido cuarta y undécima, respectivamente.

"La clave ha sido esquiar de arriba a abajo sin cometer ningún error, por difícil que sea con tanta velocidad. Con las temperaturas que hay, realmente no sé cómo se han conseguido estas condiciones", comentó Suter, que ha prometido que cuando deje la competición volverá a Andorra de vacaciones para enseñar las pistas a su pareja.

Por su parte, el secretario general de la Copa del Mundo, Marc Mitjana, ha destacado que la pista presenta un trazado impecable gracias al intenso trabajo que el equipo técnico ha llevado a cabo durante el último mes y medio.

Este sábado y domingo se disputarán las pruebas de supergigante en la pista Àliga de el sector de El Tarter.