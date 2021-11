Corretja: "A Alcaraz la Davis le viene como anillo al dedo"

Archivo - Àlex Corretja, ex tenista

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Alex Corretja no esconde que el no contar con Rafa Nadal para las Finales de la Copa Davis es "una pérdida gigante" para el equipo español, pero deposita sus esperanzas en el joven Carlos Alcaraz al que la competición "le viene como anillo al dedo", mientras que Alberto Berasategui opina que el murciano se "va a motivar más" con este reto.

"España siempre es un equipo potente en tenis. No tener a Rafa (Nadal) es una pérdida gigante, pero es una nueva ilusión tener a Alcaraz, que genera esa expectativa que hace tiempo que no teníamos y eso sólo lo genera alguien muy grande", apuntó Corretja tras participar en un acto enmarcado en las Finales de la Copa Davis junto a Alberto Berasategui y los embajadores de LaLiga Fernando Hierro y Fernando Morientes.

En este sentido, no cree que la presión pueda afectar al murciano. "La Davis le va como anillo al dedo, le va a encantar. Él transmite pasión y la gente va a vibrar con él, te va a hacer levantarte de la silla. Va tener que aprender a gestionar las situaciones, no gastar más energía de la que le toca. Es un jugadorazo y lo va a seguir demostrando", subrayó.

"Cuando juegas en la Davis hay un momento en el que tienes que dejarte llevar con el corazón, pero vas a tener que ganar con la cabeza. A lo mejor te emocionas, te aceleras y eso es lo que tienes que controlar. Bruguera lo va a estar gestionando y Alcaraz lo va a gestionar bien", añadió.

De todos modos, el catalán no cree que en esta ocasión "España sea la máxima favorita" para levantar la 'Ensaladera'. "Este año va a ser muy difícil. No hay duda de que Rusia es el equipo más complejo y difícil de ganar, así que es importante quedar en una buena posición", advirtió.

Por otro lado, preguntado por el fútbol, recordó que Xavi debe afrontar una dura transición en el FC Barcelona. "Es un proceso lentísimo y de mucha paciencia, trabajo, de ser humildes y entender que lo que hay que hacer es tener un proyecto. Optar a títulos va a ser muy difícil", consideró.

Correjta sabe que a Múnich el Barça tiene que "ir a ganar" y eso "es de lo más difícil". "Va a ser complejo, pero la fe no la puedes perder. No hay miedo a encajar otra goleada, la gente tiene que empezar a ser consciente de lo que hay, ya no somos el Barça del pasado, es uno nuevo. Xavi va a tener que ser el líder del equipo, nos va a tener que educar", remarcó.

BERASATEGUI: "A ALCARAZ LE VA LA PRESIÓN"

Por su parte, Alberto Berasategui reconoció que las bajas de Rafa Nadal y de Roberto Bautista "evidentemente hacen pupa" al equipo español, pero que hay buen equipo con Pablo Carreño, "garantía de éxito" y esas ausencias "se suplen con la llegada" de Carlos Alcaraz.

"Dentro del mundo del tenis se sabía que iba a ser muy bueno, pero todavía no ha tocado techo y tiene mucho recorrido para subir de ránking. Se nota la mano de Juan Carlos (Ferrero, su entrenador), sobre todo la valentía que demuestra y el saber estar dentro de la pista. Tiene un equipo detrás muy bueno y está demostrando a todo el mundo lo lejos que puede llegar", advirtió del jugador murciano.

El vasco cree a que Alcaraz "es uno de esos jugadores a los que les va la presión y estos retos, parecido a Nadal". "A Carlos, la Davis le va a motivar todavía más porque el poder demostrar a todos lo bueno que es le motiva aún más, no se va a venir a bajo", expresó.

"Este año es difícil porque hay equipos muy buenos. Rusia o Canadá tienen muy buenos equipos y nos pueden hacer daño, va a estar difícil. Hay que pensar en la primera eliminatoria e intentar sacarla, sin avanzarnos y pensar en revalidar el título. No tenemos que tener la presión de favoritos, hay otros equipos que también tienen grandes jugadores", sentenció Berasategui sobre las opciones de España en las Finales de la Copa Davis.