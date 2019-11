Corretja: "Me impactó que jugase Bautista, demuestra una personalidad muy fuerte"

Publicado 25/11/2019 12:56:01 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Alex Corretja mostró este lunes su alegría por la conquista por parte de España de una nueva Copa Davis, "un exitazo para el tenis y el deporte español", y confesó que le impacto que jugase Roberto Bautista tras el fallecimiento de su padre y que a Rafa Nadal habría que situarle ya "como uno de los mejores deportistas de la historia".

"Me emocionó (la victoria). Sé lo difícil que es porque he tenido la gran suerte de estar ahí antes, de haberlo vivido en primera persona, y ahora verlo desde fuera te impresiona todavía más", expresó Corretja a los medios tras acudir junto a Garbiñe Muguruza a un acto de Caser Seguros.

El catalán recordó el ambiente especial de la competición que hace que "a veces te planteas cómo has sido capaz de abstraerte de todo eso porque las emociones son muy difíciles de controlar" y celebró que todo el equipo español funcionase "muy bien". "Ha sido un gran éxito y creo que además que España gane en Madrid le da más interés a la competición. Para el tenis y el deporte español es un exitazo, estoy muy contento por todos los compañeros", añadió.

"Honestamente cuando me enteré por los medios que iba a jugar Bautista me impactó mucho, me sorprendió y he de reconocer que es alucinante lo que ha conseguido", apuntó sobre la presencia del castellonense en el primer individual de la final después de haber tenido que abandonar el jueves la concentración por el fallecimiento de su padre.

En este sentido, el excapitán español de la Copa Davis cree que Bautista "consiguiera jugar, abstraerse de todo, estar concentrado, ganar y darle el punto al equipo, y llevarlo con esa entereza, demuestra que tiene una personalidad muy fuerte y que realmente es alguien muy especial".

De todos modos, los halagos recayeron principalmente en la figura de Rafa Nadal, clave al ganar los ocho puntos que disputó. "Para mí, sí es el mejor deportista de la historia de España y le empezaría a colocar como uno de los mejores a nivel mundial. Por todo lo que conlleva Rafa, por todo lo que consigue, por cómo lo gestiona, creo que como él hay pocos y no porque seamos españoles le destacamos más porque a cualquier lado que va todo el mundo le valora e idolatra", indicó.

"Es una máquina, es una persona que hasta que el cuerpo le aguante va a tirar, a seguir luchando, a darlo todo y ojalá que dure mucho tiempo porque creo que es imposible que veamos a alguien como él", prosiguió Corretja, que aclaró que "no todos los deportistas están igual de comprometidos" como lo puede estar el balear que "aporta muchas cosas y es un ejemplo para toda la sociedad española y mundial".

Además, ve "raro" que el número uno del mundo pueda sorprender, aunque al barcelonés le sigue "impresionando". "Cada vez que le ves competir y jugar, y sobreponerse, piensas en cómo lo ha conseguido otra vez. Al final eso son años de trabajo, de entrenamientos fuera de la pista, de hacer preparación física, de hablar con entrenadores", comentó.

"Cada vez hace algo mejor. Ahora de repente saca como un gran sacador, cuando todo el mundo decía que no sacaba muy bien. No se puede hace todo a la vez, hay que ir mejorando poco a poco por etapas, y Rafa las cumple perfectamente. Creo que le cuerda para rato y si el físico le aguanta puede acabar como el mejor de la historia del tenis", advirtió el extenista.

Este no olvida que cuando Nadal empezó a dominar se decían que "se retiraría a los 26 años". "Tiene 33 y sigue jugando, es el mejor del mundo, sigue ganando 'Grand Slams', Copa Davis. El día que se retire habrá conseguido tantas cosas que dará igual si se acorta su carrera", apuntó, pidiendo "disfrutar" al manacorí y no compararle con Roger Federer. "Evidentemente, Roger es un maestro, pero Rafa es un genio", sentenció.

"Indudablemente, tienes que ser alguien especial, aunque detrás de eso tienes que hacerte. Hemos visto en muchas ocasiones en la vida deportistas con mucho talento, pero que no son capaces de exprimirlo al máximo. No sólo entrenando consigues ser Rafa Nadal, tienes que tener algo innato que se lleva dentro y que desde pequeño te inculquen unos valores y una forma de ser fuera de lo común para que luego tú sepas asimilarlo y asumirlo", recalcó.

Y al ganador de 19 'grandes' "los valores del respeto, de la educación y de la humildad se los han inculcado desde pequeño", afirmó el extenista. "Le han hecho ver que por más que fuera un buen deportista no era diferente a nadie, y eso lo ha llevado muy bien y por eso ha conseguido lo que ha conseguido. A partir de ahí, es un fuera de serie en la pista e interpreta muy bien las situaciones. Todo eso no lo consigues tan fácil, son muchos años de trabajo", agregó.

Sin embargo, aunque Nadal aportó en esta Davis "algo muy importante como liderazgo y victorias", el catalán también quiso destacar al resto del equipo "desde el capitán hasta todos los jugadores". "Sin duda, Rafa ha sido una pieza fundamental par que se considere así", remarcó.

"HAY COSAS A MEJORAR EN EL FORMATO, PERO ES MUY ATRACTIVO"

Finalmente, Alex Corretja tuvo palabras para el nuevo formato de la Copa Davis y consideró "lógico que haya tenido sus dudas" y que le haya ayudado "mucho que España se metiera en las rondas finales". "Hay bastantes cosas a mejorar, pero creo que es muy atractivo. Hay que felicitar a los que lo han hecho posible porque le han dado un aire totalmente distinto y estoy convencido que mejorarán las cosas que no han salido tan bien", opinó.

"Es la primera ocasión que se jugaba así y creo que todo tiene su tiempo para reflexionar y que se pueda conseguir un gran éxito. En mi opinión, si fueran más días, diez, sería algo mejor y luego la fecha, que al ser al final de año a veces los tenistas física y mentalmente ya están tocados y puede hacer que hayan baja. Eso es algo por lo que habrá que luchar, para tener una fecha mejor y que el torneo se consolide, y otros detalles que ellos saben mucho mejor", zanjó el excapitán.