A Coruña renuncia a ser sede del Mundial de 2030 y acuerda con Abanca reformar el estadio de Riazor

Archivo - Players of Spain came together during friendly football match played between Spain and Iceland at Riazor stadium on March 29, 2022, in La Coruna, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

A Coruña ha renunciado a ser sede del Mundial de fútbol que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 y ha acordado con Abanca reformar el estadio de Riazor, según ha confirmado este lunes la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey.

La Diputación de A Coruña colaborará en esta reforma integral, que incluirá otros espacios de la ciudad deportiva. Así lo han anunciado tras la firma de un acuerdo la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey; el presidente del Deportivo y dueño de Abanca, Juan Carlos Escotec, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

"Estábamos plenamente capacitados, pero esto implica exigencias organizativas y de inversión", ha asegurado la regidora, para apuntar que A Coruña no puede ser sede del Mundial "a cualquier precio" y por este motivo retira la candidatura de la ciudad.

Por otro lado, han anunciado un "nueva etapa de colaboración" entre el Ayuntamiento y el Deportivo con la firma de un acuerdo con Abanca, accionista mayoritario del equipo, para "impulsar la modernización de toda la ciudad deportiva, el estadio e instalaciones deportivas" con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

Al respecto, Escotet ha señalado que este pacto supondrá un "crecimiento ordenado del Deportivo". "La colaboración público privada es la mejor herramienta para servir a los intereses generales", ha recalcado.

Por su parte, González Formoso se ha mostrado "ilusionado" con esta "oleada de mejoras de infraestructuras" de A Coruña, reivindicando que mecen la "apuesta clara" de la Diputación. "Espero que vaya acompañado de éxitos deportivos", ha manifestado.

La renuncia de A Coruña se une a la de Málaga, que también anunció que no será una de las sedes españolas para el Mundial de 2030. El campeonato está previsto que se juegue en Madrid (Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (Camp Nou y Cornellá-El Prat), Sevilla (La Cartuja), Zaragoza (Nueva Romareda), Bilbao (San Mamés), San Sebastián (Anoeta) y Las Palmas (Gran Canaria).