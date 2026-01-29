Costello se perderá por molestias en la rodilla izquierda los próximos partidos del Valencia Basket

Archivo - Willy Hernangomez of FC Barcelona and Matt Costello of Valencia Basket in action during the Turkish Airlines Euroleague 2025/26 League Phase MD3, match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on October 10, 2025 in Bar - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket confirmó este jueves que no podrá contar por lesión "los próximos partidos" con el pívot estadounidense Matt Costello, empezando por la visita del Maccabi Tel Aviv israelí al Roig Arena en la Euroliga.

Según indicó el conjunto 'taronja', el técnico Pedro Martínez no podrá contar con el americano "debido a unas molestias en la rodilla izquierda". "Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros", añadió.