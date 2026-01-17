Coudet: "El Atlético tiene jugadores de muchísima jerarquía y una plantilla muy amplia"

Eduardo Coudet head coach of Deportivo Alaves looks on prior to the Copa del Rey Round of 16 match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on January 14, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo 'Chacho' Coudet, ha dicho este sábado que el Atlético de Madrid "tiene jugadores de muchísima jerarquía" y también "una plantilla muy amplia", en la víspera de que vitorianos y madrileños se enfrenten en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 20 en LaLiga EA Sports.

"Es un equipo que tiene jugadores de muchísima jerarquía, una plantilla muy amplia, un gran entrenador que lleva mucho tiempo juntos y que puede utilizar diferentes sistemas, así que tenemos que tratar de adaptarnos lo más rápido posible a lo que se nos presente. No vamos a cambiar nuestra manera de pensar de lo que venimos haciendo, de tratar de ser protagonistas en el partido", afirmó Coudet en rueda de prensa.

"Siempre viene bien ganar y, sobre todas las cosas, mostrar que la idea y la forma la tenemos más presente que nada, e intentar continuar en este camino. Sabemos las dificultades de la jerarquía del rival, de un rival que tiene una gran plantilla y uno de los mejores entrenadores del mundo, no me canso de repetirlo", insistió el técnico 'babazorro'.

Luego repitió que "las dificultades están" siempre en cada encuentro ante los de Diego Pablo Simeone, pero deseó "que las cosas salgan bien en todo lo que podemos hacer y generar nosotros, y tratar de hacer un gran partido porque precisamos hacer un gran partido para poder ganar".

"Nos vamos a Segunda si nos distraemos del objetivo principal. Así que nada nos va a cambiar el objetivo principal a nivel institucional. Fundamentalmente es eso, sabiendo que el calendario de la Liga por momentos te puede presentar una mayor dificultad. Pero el objetivo está claro, preparamos todos los partidos para ganar y sin importar quién juegue o quién inicie, que se continúe mostrando la misma idea", avisó.

"Intentamos recuperar a todos de la mejor manera, queremos tratar de llegar a los juegos un poco lo que siempre repetimos, siendo un equipo físico sobre todas las cosas. Entonces, el desgaste está, sobre todo para este partido que se hizo corto desde el partido de Copa. Después volvemos domingo y viernes, así que para más adelante contaríamos teniendo a todos descansados y a todos al 100%", subrayó Coudet.

"Hay distintas maneras de encontrarse. Entonces vuelvo siempre a lo mismo: el trabajo, la idea, la forma, etc. Seguramente eso le da tranquilidad al club y a mí me da tranquilidad el ver que los jugadores están convencidos. Y desde el lado del entrenador hay que estar convencido para poder convencer. Es un juego de palabras, pero es la verdad. Mi tranquilidad es que sé que el equipo jugando de esta manera va a sacar muchos puntos", vaticinó el entrenador argentino del Alavés.

Además, analizó cómo va esta Primera División 2025/26 en su ecuador. "Los que tienen más potencial económico han marcado muchas diferencias, por lo menos este año, y se ha partido un poco la tabla de posiciones. Puede haber alguna sorpresa que haya sacado muchos puntos, pero hoy están también en competición europea", analizó al respecto.

"Lo dicen ustedes, lo dice la gente del club, que tendríamos que tener varios puntos más desde el mérito. Claro que el mérito no te da puntos; pero si sostenés, siempre vuelvo a decir lo mismo, el fútbol te va a devolver", apostilló antes de alabar nuevamente a los colchoneros.

"El Atlético de Madrid hoy debe ser, obviamente huelga decir, la tercera potencia de España en cuanto a clubes. Pero también hay que mirar de dónde vino, entonces eso yo lo hago y resalto la figura del entrenador como primordial en ese cambio que tuvo", aludió al 'Cholo' Simeone.

"Gana mucho. En cuanto al concepto de qué le gusta a cada uno, eso es muy amplio. Ahora, yo te aseguro que Atlético de Madrid juega a lo que quiere su entrenador. En eso parece que vamos a coincidir todos y es mucho mérito del entrenador", concluyó Coudet en su rueda de prensa.