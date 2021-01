Coudet: "Si me das a elegir me quedo con Aspas, se me hace difícil alinear a Benzema"

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Eduardo 'Chacho' Coudet, se mostró "contento" con lo que tiene y prefirió a Iago Aspas sobre Karim Benzema, dos delanteros que apuntan a protagonistas en el duelo de este sábado entre los gallegos y el Real Madrid.

"Obviamente que yo no lo veo nunca mal al Madrid, lo veo siempre bien. Va a ser un partido muy duro. Son dos grandes jugadores, pero me das a elegir hoy me quedo con Aspas, se me hace difícil alinear a Benzema mañana en el Celta. Son dos grandes jugadores y estoy contento con el que tengo", dijo en rueda de prensa.

El técnico argentino compareció en la previa de la visita del Celta a un Real Madrid que tiene a Benzema en buena racha. Sin embargo, el momento que destaca por encima de cualquier equipo es el del Celta, con cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas. "Es un partido lindo para jugar. Seguramente y espero que así sea para el espectador", afirmó.

El 'Chacho', que confesó que el objetivo del club en el mercado de fichajes que se abre es "tener dos opciones por posición", confió en seguir disfrutando de la gran versión de su equipo. "Llegamos bien, con poco tiempo de descanso como ellos. Tratando de prepararlo de la mejor manera, con la ilusión de arrancar bien el 2021", dijo.

"El Madrid lo vemos constantemente y es repasar los últimos partido y ver dónde creemos aprovechar algunas cosas. Después sabemos que es un rival de jerarquía, nos preparamos en lo que vamos a intentar. La idea es tener confianza y en pensar en positivo y podemos hacer un gran partido", terminó.