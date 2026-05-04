Courtois completa el entrenamiento con el grupo y apunta al Clásico

Archivo - Thibaut Courtois of Real Madrid CF warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Elche CF at Bernabeu stadium on March 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois completó este lunes el entrenamiento del conjunto merengue con el grupo, por lo que apunta a estar disponible para el Clásico ante el FC Barcelona de este domingo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou.

Después de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular en el cuádriceps derecho que sufrió el 17 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City, Courtois está más cerca de volver a jugar con el Real Madrid.

Este lunes, en el inicio de semana después de la victoria del equipo merengue este domingo en Cornellà (0-2), el guardameta belga, de baja en los últimos ocho encuentros, apunta al Clásico del Camp Nou de este domingo, un partido que podría decidir el título de Liga si vencen los azulgranas.

Según informó el club madridista, Dani Carvajal, Arda Güler, Éder Militao y Rodrygo Goes continuaron con sus procesos de recuperación, así como un Kylian Mbappé protagonista en los últimos días por su viaje mientras está lesionado.