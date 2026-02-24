Courtois: "Creo a Vinícius al cien por cien, hay que acabar ya con esto del racismo"

Archivo - 21 October 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Thibaut Courtois attends a press conference at Ciudad Real Madrid, ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Juventus FC. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois afirmó este martes que lo sucedido la semana pasada con Vinícius Jr y el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, es "un gran momento para acabar" con este tipo de comportamiento, y no duda en creer "al cien por cien" a su compañero, el cual tampoco hizo "nada malo" en la celebración de su gol, mientras que, por otro lado, pidió "actitud e intensidad" para no pasar problemas en el partido de vuelta de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

"Creo que estamos ante un gran momento para acabar con esas cosas el fútbol. Nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero individualizar porque ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no sólo en el campo, también en el estadio. Creo que hay que acabar ya con esto y la UEFA decide lo que tienen que decir. Ahí los jugadores no importamos, pero creo que sí es un mensaje bueno", señaló Courtois en rueda de prensa previa al choque de vuelta del 'playoff' de la Liga de Campeones.

El de Bree entiende al Benfica a la hora de defender a su futbolista porque "siempre va a ser tu palabra contra la otra". "Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con 'Vini'. Él ha tenido miles de batallas con defensas y jamás ha dicho algo así, así que sé que lo ha escuchado al cien por cien y le creo en eso al cien por cien", apuntó.

"Como se tapó la boca con la camiseta nunca podemos saber eso y el Benfica va a defender a su jugador, mucho más no podemos hacer nosotros. Ya son UEFA y las instituciones las que deben decidir lo que quieran decidir", advirtió Courtois, que confesó que en el vestuario no han "hablado" sobre si saludarían a Prestianni si al final el recurso de su equipo le permite jugar.

El madridista no quiso atacar a Jose Mourinho por sus críticas a Vinícius por su forma de celebrar su gol en Da Luz. "Mourinho es Mourinho y, como entrenador, siempre vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mí me decepciona un poco es usar el festejo porque ahí 'Vini' no hizo nada malo. Cuando meten un gol al Real Madrid la euforia de muchos equipos es el doble o el triple. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", zanjó.

Al internacional le parece "igual de grave" que el argentino llamase 'maricón' a su compañero "porque son insultos homofóbicos" y recordó que también ha visto imágenes de la grada del Benfica durante el partido insultando a Vinícius y que es "deplorable". "Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer esos gestos es lamentable. No sé si ellos (el Benfica) lo han condenado, tampoco lo he seguido muy de cerca y no he visto si han puesto algo diciendo que van a perseguir a esos aficionados que han hecho esos gestos de mono", subrayó.

"Creo que en todo lo que ha pasado, hay muchas cosas que no se han hecho bien. No podemos aceptar nunca ni racismo ni homofobia y creo que si ahí no se tapa la boca pues ya podemos imaginar cuando se la ha tapado la boca que, creo que sí, lo ha dicho", añadió el portero.

Este admitió que los protocolos antiracistas son "cada vez mejores" y que fue Vinícius "quién decide" que se vuelva a jugar. "Si dice que no puede volver a jugar pues creo que como equipo nos plantamos y ya tenemos que ver quién es el responsable de la UEFA en ese momento y qué pasa con el partido", indicó.

"Las otras cosas que han pasado en la grada para mí son para parar un partido y echar a esa gente, pero claro cuando estás jugando no estamos viendo lo que pasa en la grada y ahí tiene que haber otros responsables. Lo que pasa fue frente a una persona de seguridad del campo que está a dos metros y para mí ya tiene que actuar y llamar a las autoridades. Creo que cada vez podemos mejorar más en esas cosas y que como sociedad también tenemos que dejar de ser tan tontos", aseveró el belga.

"ACTITUD E INTENSIDAD" ESTE MIÉRCOLES

Por otro lado, consideró como "un lance del juego" el golpe que le dio Fede Valverde al danés Dahl en la ida y que denunció sin éxito el Benfica ante la UEFA porque su compañero "no tenía intención ahí de golpear a un rival".

En cuanto al partido de vuelta de este miércoles, el guardameta declaró que "lo más importante" es tener el apoyo de la afición "animando todo el partido" y que el equipo empiece "bien desde el primer segundo". "Al final, es un resultado engañoso porque si te meten gol ya empatan la eliminatoria. Tenemos que empezar bien, jugar bien, con intensidad y actitud, y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos", comentó.

Además, dejó claro que para el equipo "no es un problema" afrontar este partido clave tras todo lo sucedido en la ida y tras caer ante Osasuna. "Somos profesionales, tenemos que entrenar, trabajar y hacerlo mejor después del partido contra Osasuna. Sabemos que este es un partido importante para nosotros y que tenemos que ganar y pasar", puntualizó.

"Lógicamente también en la Liga tenemos que dar el do de pecho. Nos estamos centrando en hacer las cosas mejor, en las que no hicimos bien en Pamplona y como jugadores tenemos que intentar un poco evadirnos del ruido externo y no leer demasiado porque no creo que sea muy útil para nosotros. Lo que tenemos que escuchar es lo que nos dice el entrenador. Hemos entrenado bien en los últimos días y creo que estamos listos", expresó.

Courtois fue preguntado igualmente por la jugada del penalti que le señalaron el pasado sábado sobre Ante Budimir y que vio "difícil", advirtiendo que en esas situaciones los porteros están "siempre un poco desprotegidos". "Es verdad que le toco un poco, pero él viene con la fuerza para frenar el pie y mete su pie un poco debajo del mío, pero en ningún momento creo que le estoy haciendo una zancadilla, y él se queja de la espinilla", detalló.

En este sentido, opina que "el árbitro sí valoró en el campo y el VAR no" es que Raúl Asencio jugó la pelota y que esta estaba "bastante lejos" y que por lo tanto "no había una acción de gol". "Luego, el árbitro me dice que como abandono mi portería es una acción que puede ser gol. Creo que él no tenía el balón controlado y luego ha habido otras acciones el fin de semana de pisotones que no se han pitado", continuó el belga.

"Creo que si no soy yo el que hace esa acción y que es Alaba con Asencio, no sería penalti. Tengo que asumir mi error por una salida en falsa. Creo que no hago el gesto de pisarle adrede, pero no podemos cambiarlo y hay que aceptarlo. Sí creo que en el VAR hay que enseñar todo y también lo que pasa después de la acción y dónde va la pelota y quién la juega porque si Budimir me regatea, vale, es penalti, pero como es Raúl, pues un poco menos", sentenció.