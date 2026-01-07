Courtois: "Estamos en muy buen momento, con ganas, ritmo e intensidad"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Jugador Cinco Estrellas de Diciembre, reconocimiento organizado por Mahou. - MAHOU

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois aseguró que el conjunto merengue está "en un muy buen momento, con ganas, ritmo e intensidad" de cara al partido de este jueves (20.00 horas) ante el Atlético de Madrid de la semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia Saudí).

"Estamos mejorando, ya hemos ganado el primer partido del año y vamos a por más. El equipo está en muy buen momento, con ganas, ritmo e intensidad para afrontar el partido del jueves con el objetivo de ganarlo y poder disputar la final del domingo. Aunque contamos con algunas bajas, vamos a por la victoria", señaló el guardameta como Jugador Cinco Estrellas de Diciembre, reconocimiento organizado por Mahou.

Así, el jugador expresó su agradecimiento a la afición, que lo ha reconocido como el mejor jugador de su equipo de este pasado mes de diciembre. "Para mí es un halago recibir un premio individual por parte de la afición. Seguiremos trabajando en esta línea para conseguir la victoria", agregó.