Fútbol.- Courtois: "Hazard me sorprende después de la lesión"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, confesó las "ganas de empezar y pelear por ganar LaLiga" que hay en el conjunto blanco, donde volverá tras lesión Eden Hazard a un nivel que le "sorprende", al tiempo que reconoció que espera poder ganar el Zamora.

"Tenemos muchas ganas de empezar y de pelear por ganar LaLiga. Siempre mola ganar el Zamora, he ganando dos con el Atleti y me gustaría ganarlo con el Real Madrid. Es un trabajo de todo el equipo que ayuda a defender bien. Ante todo es el premio de ayudar al equipo de ganar la liga", dijo en declaraciones a 'El Partidazo de Movistar', recogidas por Europa Press.

El portera belga se refirió a la recuperación de su compatriota Hazard, quien está destacando ya en los entrenamientos. "Siempre he ido con él en el equipo. Está muy bien, me sorprende después de la lesión, pero no puedes esperar que esté a su mejor nivel. Está en forma por cómo se ve en los entrenamientos y le necesitaremos para pelear por el título", afirmó.

Además, el meta del Madrid no vio un problema de adaptación jugar en el Estadio Alfredo Di Stefano. "Es un honor jugar en el estadio de una leyenda como Di Stefano, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Para nosotros es un honor de igual poder ganar ahí un título y sería muy bonito para la historia del club. Este año 2020 ya está siendo muy especial y lo podemos hacer más especial de ganar la liga. Los entrenamientos han estado muy bien y no nos va a perjudicar", apuntó.

En lucha por el título con el Barça, Courtois explicó por qué ve mejor a los blancos. "Justo antes del confinamiento les hemos ganado, sería raro decir que está más fuerte que mi equipo. Luego perdimos contra el Betis y estamos segundos. Si ganamos los 11 partidos y ellos también el Barça será campeón y lo habrá merecido", zanjó.