Courtois: "Me alegra que 'Vini' siga bailando porque significa que mete goles"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha admitido alegrarse de que su compañero Vinícius Jr. "siga bailando", ya que eso "significa que mete goles" y resuelve citas como la vuelta de su 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, saldada con 2-1 a favor de los merengues frente al SL Benfica.

"Me alegra que 'Vini' baile, que siga bailando, porque significa que mete goles", declaró Courtois este miércoles a Movistar Plus+ desde el 'flash interview' del Estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo blanco confirmó su billete para los octavos de final de su torneo fetiche.

Además, Courtois analizó una intervención suya en un momento clave del partido. "Pasa entre las piernas y yo creo que estoy bien abajo, listo para parara. Creo que es un poco los genes de mis padres, que han jugado al voleibol, y yo de pequeño jugaba al voleibol", comentó.

"En los términos de portero eso se llama parada 'sweep the leg', como quitar la pierna, y así llegas rápido abajo. Porque, si yo quiero saltar y no quito la pierna, pues nunca llego; pero, si quito la pierna como en el movimiento, ahí llegas rápido abajo. Es una técnica que aprendí en el Chelsea y al final son técnicas que usamos y que en algún momento nos sirven", detalló el guardameta belga.

"Como no jugaba Prestianni, no jugaron con un extremo derecho, Ríos estaba más del medio y ahí nos creaba problemas en quién seguía a quién porque se movían mucho. El lateral estaba alto y ahí había espacio que no logramos tapar bien. Por eso creo que viene el primer gol también y luego en la segunda parte creo que hemos defendido mejor", analizó.

"Hemos ajustado un poco en el descanso, pero es verdad que en la primera parte hemos sufrido y creo que el gol es un poco mala suerte, que Raúl [Asencio] le pega, yo lo paro y justo va al jugador [rival]. Pero bueno, a veces hay días así. Creo que luego hemos mejorado, hemos metido el empate rápido y eso era importante", subrayó el portero belga.

"Fiables creo que sí somos. Es Champions League, es normal que te creen ocasiones y hay que ajustar quizás algunas cosas, eso seguro. Creo que hemos sido bastante continuos en estas últimas semanas, pero que en el juego nos falta un poco de fluidez y de rapidez con balón", afirmó.

"Tenemos que ir más de lado a lado, con bloques así de bajos tenemos que moverles más y, si tardamos mucho en dar el pase, el rival al final se acomoda muy rápido. Yo creo que ahí es donde tenemos que jugar más rápido, es lo que ha pedido el míster en el descanso también. La segunda parte fue mejor. Todavía no creo que estemos jugando genial, pero ganar ahora es lo que importa", resaltó el guardameta merengue.

Luego habló sobre el posible adversario en octavos de final, que será el Sporting de Portugal o el Manchester City. "Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City. Es verdad que hace mucho que no juego contra el Sporting, creo que en 2015 jugué con el Chelsea. Un estadio bonito también, así que espero que podamos cambiar", contestó al respecto.

En este sentido, definió al equipo de Lisboa como "un rival duro" y que está "muy bien en la Liga portuguesa". "Pero es verdad que llevamos muchos años contra el City. Es como el partido soñado de la lotería, pero a ver si por una vez no cae así", concluyó sobre el conjunto inglés.