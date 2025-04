Courtois: "No elegimos partidos y en LaLiga no salimos a dar un paseo"

Archivo - Thibaut Courtois, attends his press conference ahead of the UEFA Champions League, football match against Borussia Dortmund, at Ciudad Deportiva Real Madrid on October 21, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain.

Archivo - Thibaut Courtois, attends his press conference ahead of the UEFA Champions League, football match against Borussia Dortmund, at Ciudad Deportiva Real Madrid on October 21, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain.

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado que los jugadores "no" eligen los partidos y que "no" salen "a dar un paseo" en LaLiga, aunque ha reconocido que quizás la Liga de Campeones, en la que este martes se miden con el Arsenal en el Emirates en el partido de ida de los cuartos de final, "la motivación y la adrenalina" están "un poco más altas".

"No creo que haya un gran cambio de actitud. Quizás se nota más porque es 'Champions', pero nosotros nos tomamos cada partido 100% en serio. No es que en LaLiga salgamos a dar un paseo, no es así. Cada partido para nosotros es importante y lo damos todo. En la 'Champions' la adrenalina está más alta, en vez de esforzarte al 100% te esfuerzas al 110%. Pero en la 'Champions' cada error te penaliza más que en LaLiga; quizás ahí hay un pequeño cambio, pero no creo que sea un cambio tan grande", declaró en rueda de prensa.

Así, negó que los jugadores elijan partidos para dosificarse o esforzarse. "Tenemos suficiente con analizar nuestros partidos, saber lo que tenemos que hacer mejor internamente. Un periodista puede pensar una cosa cuando quizás la línea que se ha dado en el partido a ese jugador es otra. A nosotros no nos interesa tanto la crítica de fuera, solo la de dentro, saber dónde tenemos que mejorar", advirtió.

"Nosotros no elegimos partidos. Puede ser que en algún partido la motivación y la adrenalina estén un poco más altas en 'Champions', pero no creo que nosotros no demos el 100% en cada partido. Eso es lo que nos pide este escudo y esta camiseta, el club y los aficionados, dar el 100% en cada partido, dejarnos todo en el campo y, si se pierde, se ha perdido", continuó.

Por otra parte, el guardameta belga valoró la derrota contra el Valencia en el Santiago Bernabéu y lamentó que todo se analice "por los resultados". "No creo que hayamos jugado mal contra Valencia, merecimos ganar, pero al final fallamos un penalti y en la acción después te meten el gol. Empatas el partido, vas buscando la victoria, Mamardashvili hizo varias paradas buenas y en el último minuto te meten el 1-2. No creo que estemos mal como dicen las críticas, desde dentro sentimos que lo hacemos bien, pero quizás los resultados no acompañan. Pero estamos en abril, estamos en las tres competiciones muy vivos y queremos llegar hasta el final. El equipo sabe lo que tiene que hacer, que a veces se puede jugar mejor, pero lo importante son los resultados", subrayó.

Respecto a su estado físico, confirmó que se encuentra "bien". "Tenía un pequeño problema que era algo del día a día, tardó un pelín más en solucionarse. Hay que cambiar el chip a la 'Champions' y hay que hacer buen trabajo. Vamos a jugar un buen partido mañana e intentar ganar", indicó. "Estoy a 100%. Hay que preguntar al entrenador si voy a comenzar, pero me siento preparado, no había un gran problema. Estaba trabajando en el gimnasio y he estado en el césped en los últimos días. Me siento bien, me siento preparado para ayudar al equipo", añadió.

En este sentido, habló de las lesiones musculares que ha sufrido durante el curso. "He tenido dos lesiones al principio de temporada que eran del aductor, una al final del partido contra el Atleti, que al final por el cúmulo de golpeos puede romperse, y la segunda era quizás por empezar demasiado temprano, y ya está. Yo creo que después de eso ha estado todo bien. Ahora fue una cosa menor, era del día a día. Por no arriesgar, porque quedan muchos partidos importantes, hemos preferido esperar a jugar mañana y no el sábado", manifestó.

En otro orden de cosas, Courtois aseguró que tienen "mucho respeto por el Arsenal". "Tengo muchos amigos que son aficionados del Arsenal. En la Premier lo han hecho muy bien, con jugadores experimentados, tienen una defensa muy fuerte. Pueden hacer una presión muy alta, también los contragolpes son muy fuertes, el balón parado también. Es difícil jugar contra ellos. Tenemos mucho respeto por el Arsenal. Espero que podamos hacerles daño mañana, va a ser un partidazo, pero nosotros queremos ganar. El Arsenal lo está haciendo muy bien, es solo cuestión de tiempo hasta que ganen un trofeo", aventuró.

Además, restó importancia al hecho de que los 'gunners' lleven dos años sin perder en el Emirates Stadium. "No lo conocía. No creo que sea algo que cambie mucho. Es como decir que hemos ganado 15 Champions, no cambia. Sabemos que es un equipo que está fuerte en casa, al igual que lo era Liverpool cuando ganamos ahí 2-5. Hay equipos que están muy fuertes en casa y sabemos que ellos son uno de esos porque juegan bien, pero no creo que cambie mucho para mañana", indicó.

"Tenemos que intentar ganar el partido, y un partido de fútbol siempre es diferente. Si hubiésemos jugado aquí 20 veces esta temporada y no hubieses ganado, sería un dato relevante, pero es la primera vez que jugamos aquí en muchos años. Es un equipo que en casa es fuerte, que ha ganado aquí contra el City, muy bien además. Sabemos que es un partido muy duro y es lo que tendremos en cuenta", continuó.

Sobre los problemas a balón parado y en defensa en los últimos encuentros, desveló que están tratando de corregirlo. "Lo trabajamos ayer. Sabemos cómo tenemos que intentar defenderles. Lo primero es intentar no tener muchos córners en contra, pero obviamente es un tema de concentración, de activación; a veces de la calidad del rival también. Tú puedes estar bien posicionado, pero si el balón llega perfecto a la cabeza de un jugador, a veces es difícil defenderlo. Estamos listos para defender bien mañana y esperamos que lo que hemos preparado nos salga bien", explicó.

También afirmó que tratan de defender "en zona con algunos bloqueos". "En la selección defendemos hombre a hombre. Como portero, sí intentas intuir si van a primer palo o segundo palo, si te viene un bloqueo o no, porque obviamente cambia. Si sabes que va a venir uno, por ejemplo, del Arsenal a bloquear, tú tienes que saberlo para estar atento y no sorprenderte. Si te molesta, puedes pedir falta. Para un portero es importante analizarlo. Mañana intentaremos hacernos fuertes porque el balón parado es muy importante y si tú metes goles a balón parado, puedes ganar un partido más fácil. Cuando un partido está destacado, el balón parado te puede ayudar o jugar en tu contra", analizó.

Por último, Courtois valoró el rendimiento del equipo en el tramo final de los encuentros. "Cada partido intentamos solucionarlo en los primeros minutos, si puede ser. Pero un partido dura 90 minutos y muchas veces quizás físicamente estamos mejor al final y podemos hacer esa diferencia. O entran otros jugadores que están frescos que puedan hacer la diferencia. Y eso es lo importante, siempre luchar hasta el último minuto. Si podemos ganar un partido en un minuto 60 sería mejor, pero siempre es difícil. Pero no es algo que hacemos adrede, es algo que viene por los partidos. Creo que a veces sale solo", concluyó.