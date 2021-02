Courtois: "No me esperaba la noche tan tranquila"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, reconoció que "no esperaba la noche tranquila" este miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, pero con la roja inicial a Freuler los italianos tuvieron que meterse atrás, destacando dejar la portería a cero (0-1).

"Hoy no me esperaba la noche tan tranquila en la portería, la roja ayudó a que no pudieran atacar tanto. Ellos defendían con 10 atrás y nos costaba encontrar el hueco, al final con un golazo de Mendy", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después de la victoria en Bérgamo.

El técnico belga elogió la concentración del equipo blanco para terminar encontrando la victoria en el minuto 86. "Siempre hay muchos goles en los partidos del Atalanta. Nos esperábamos un partido complicado pero con la roja es normal que defiendan atrás y busquen la contra o esperar el 0-0. Nuestra concentración fue muy buena, mucha posesión. No hemos creado mucho, pero hemos encontrado el gol que vale mucho", afirmó.

"Hay que ver quién vuelve pronto y quién no. Estamos peleando para que cuando estemos todos estemos en la pelea por la Liga y por la Champions. El trabajo defensivo cuenta mucho", terminó, sobre las muchas lesiones del equipo de Zidane.