Courtois: "El partido de Miami adultera la competición y no cumple el convenio"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, defendió este martes que el partido de LaLiga EA Sports que jugarán el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) "adultera la competición", además de recalcar que desde su llegada al equipo blanco no ha "notado" un trato arbitral favorable a su equipo, si no "más bien al contrario".

"Sí, totalmente, adultera la competición. Nadie lo ha votado y LaLiga lo hace porque les sale a ellos hacerlo. Yo creo que adultera la competición y además no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor", aseguró el belga en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus en la Liga de Campeones.

Sobre este asunto, también hizo referencia a la "censura" de LaLiga al no mostrar en televisión en algunos partidos el parón que hicieron los jugadores en forma de protesta contra la disputa de ese partido en Miami. "No sé qué os sorprende porque lleva ya tiempo haciendo esas cosas, como las contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo, y además cambiar el porqué estamos protestando, es censurar y manipular y es grave", añadió.

El guardameta también se mostró "muy orgulloso" por alcanzar los 300 partidos con la camiseta del Real Madrid y analizó el partido de este miércoles ante un "grande de Europa" como es el equipo italiano. "No llegan en una racha buena últimamente, pero eso les hace un equipo más peligroso. Sabemos que tienen mucha calidad tanto defensiva como ofensivamente y va a ser un partido complicado que tenemos que afrontar bien desde el primer segundo y demostrar que estamos en casa", apuntó.

Para el Real Madrid, "quedar entre los ocho primeros" en esta fase de liga de la Champions "es un objetivo". "Te facilita un poco más el camino, además de que te relaja una semana en febrero de no tener que jugar dos partidos más. Para eso es importante que mañana ganemos y empecemos con 9 puntos de 9 posibles. Lo del año pasado es una buena lección para esta temporada", afirmó.

Preguntado sobre las declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sobre una supuesta "mano blanca" en el arbitraje que beneficia al Real Madrid, el futbolista se mostró tajante. "Él dice eso porque lo tiene que decir por el 'caso Negreira'. Desde que estoy en el Real Madrid, nunca he notado que nos han favorecido, más bien el contrario. Los árbitros son humanos y puede haber algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento", replicó.

Courtois también habló sobre la seguridad defensiva que está transmitiendo el equipo en este inicio de curso, con la excepción del duelo ante el Atlético de Madrid. "En el derbi, muchos de los goles fueron a balón parado, donde todavía podemos mejorar. En general estamos defendiendo muy bien, con una intensidad buena y al final yo tengo que estar preparado. Contra el Getafe era un partido tranquilo y llega el último segundo y como portero de un grande tengo que aparecer", comentó, recordando la parada que le dio la victoria a su equipo este domingo.

El portero salió en defensa de su compañero Vinícius Júnior, espetándole a los periodistas que "muchos" de ellos se burlaban del brasileño. "No es fácil que siempre que pisa un estadio, todos estén en su contra. Es normal que alguna vez tenga una pequeña respuesta sin provocar ni menospreciar. Su entrada al campo nos ha ayudado a generar más peligro y él es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo, que es ayudar al equipo", contestó.

"Ha aprendido un poco a salir ileso, porque hasta hace unas temporadas veíamos que le provocaban y se salía del partido. No siempre es fácil que todo un estadio te busca, que los jugadores te dan palos y él ahí ha ido mejorando. Si puede encontrar su mejor juego haciendo eso, para nosotros es perfecto", agregó.

Cuestionado sobre la nueva ley de fuera de juego que se podría aprobar en las próximas semanas, en la que todo el cuerpo del delantero debe estar adelantado, el madridista sería partidario de "cambiar otras cosas" para favorecer "la fluidez de los partidos". "Estoy de acuerdo que a veces estar un milímetro en fuera de juego no te beneficia para meter un gol, pero no sé cómo el VAR va a coger el 'frame' exacto, va a ser complicado. Quizás algunos equipos que ahora meten la línea más adelantada, van a defender más atrás", valoró.

Por último, también explicó que "la preparación" de una semana tan exigente, con partido de Liga de Campeones el miércoles y Clásico liguero el domingo ante el FC Barcelona "es la misma" y se basa en "entrenar, recuperar, descansar y comer bien", además de "estar listo tácticamente". "La afición nos anima a tope. Hemos visto muchos ejemplos durante los pasados años de que cuando el Bernabéu es un volcán, impresiona a los rivales, ayuda a hacer un muro en la portería y nos da ese extra de energía para seguir luchando", finalizó.