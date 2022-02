Courtois: "Quizá sí que esté en mi mejor momento"

Archivo - Thibaut Courtois of Real Madrid looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Santiago Bernabeu stadium on December 12, 2021, in Madrid, Spain.

Archivo - Thibaut Courtois of Real Madrid looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Santiago Bernabeu stadium on December 12, 2021, in Madrid, Spain.

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois cree que atraviesa el "mejor momento" de su carrera después de sus actuaciones en las dos últimas temporadas y mostró su deseo por conquistar un título este curso que confirme el buen hacer desde el arranque que les mantiene líderes en Liga y con vida en los octavos de la 'Champions'.

"¿En mi mejor momento? "Sí, quizá sí. Llevo dos o tres años jugando muy bien, ayudando al equipo. El año pasado creo que jugué una de las mejores temporadas de mi carrera pero sin ganar ningún título. Entonces, al final se olvida un poco, salvo aquí en el club y con los aficionados", apuntó Courtois, de 29 años, en declaraciones a Real Madrid TV.

"Como este año estamos arriba y haciendo las cosas bien, llama más la atención. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando uno está contento, siempre ayuda para encontrar esos paradones", añadió el belga, que dijo que "obviamente, es muy bonito escuchar" que algunos le consideran el mejor portero del mundo.

"Estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor que puedo y ayudar al equipo a ganar. Lo que viene después es bonito, pero yo sigo trabajando. Lo que más me importa son los halagos de los madridistas, del míster y de los compañeros. Soy muy feliz aquí desde que llegué hace casi once años, siempre he respetado la cultura y he intentado aprender el idioma rápido. Me siento un español más. Estoy muy feliz, lo he dicho muchas veces. Madrid es mi casa y me quedaré a vivir aquí siempre", agregó.

En otras cuestiones, Courtois desveló que Ancelotti le pide "paradas". "El portero en el equipo es muy importante también en la salida de balón. Intentamos marcar la diferencia también con eso. Es algo donde se puede mejorar mucho y ayudo al equipo. Luego, el entrenador espera que cuando el equipo tiene dificultad estés ahí para hacer las paradas", subrayó entre risas.

Respecto a su habilidad bajo palos, Courtois afirmó que "mucho es genética". "Tengo que dar las gracias a mis padres. Ellos son del voleibol, y es un deporte en el que la gente alta va muy rápido al suelo. Desde niño me tiraba al suelo en el jardín y con el voley playa. Creo que eso también me ha hecho portero y me ayuda mucho. Medir dos metros e ir rápido abajo te ayuda a parar muchos balones", aseveró.

"Es bonito ver la trayectoria desde mi debut con 16 años hasta hoy. Obviamente, no me podía creer en ese momento que hoy estaría en el Real Madrid. Yo tenía una bandera del Bernabéu en mi habitación, una camiseta de Casillas y ni en mis sueños pensaba estar sentado en esta silla. Es como vivir un sueño", sentenció Courtois, que logra "un sueño cumplido" cada vez que se enfunda la camiseta merengue.