Courtois: "Quizá tenemos que hacer más jugada en equipo y no todo individual"

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois lamentó la eliminación en Liga de Campeones este miércoles ante un Arsenal que se defendió "muy bien", haciendo "autocrítica" de un conjunto blanco que "quizá" le falte juego "en equipo" pero que todavía tiene retos importantes esta temporada.

"Cuando te pitan penalti en contra, si la paras, sigues creyendo. Al principio creamos algo de peligro, teníamos a la afición empujando, pero el Arsenal defiende muy bien, organizado. Era muy difícil crear peligro. Sentimos que si metíamos el primer gol estaba la eliminatoria abierta, pero es difícil meterles gol", afirmó.

"Hemos empatado rápido, pero no tuvimos acierto arriba. Raya no ha tenido que hacer ningún paradón. El Arsenal ha sido superior", añadió en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después de un 1-2 inglés en el Santiago Bernabéu.

El equipo blanco se quedó lejos de la remontada, tras caer 3-0 en Londres la semana pasada. "Metimos muchos centros pero este año no tenemos un Joselu. Hay que analizar bien lo que podemos hacer mejor, está la liga, la Copa y el Mundial de Clubes, tenemos que sacar todo adelante. El ambiente que había de pensar en la remontada era muy bonito, espero que podamos dar más alegrías esta temporada", dijo.

Por otro lado, Courtois hizo "autocrítica". "Hay que hacer autocrítica, mirar todo bien. Siento que somos un equipo pero quizá tenemos que hacer más jugada en equipo y no todo individual. No hay ningún problema, ninguna duda con el míster", terminó.