El CPE apoya a Kini Carrasco y rechaza los insultos recibidos por su apoyo al PP en las elecciones extremeñas

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, lamentó y rechazó "absolutamente" los insultos recibidos por Joaquín 'Kini' Carrasco, deportista que participó en tres Juegos Paralímpicos, tras haber anunciado que concurre a las elecciones autonómicas de Extremadura con el Partido Popular.

Carrasco denunció el pasado miércoles que mientras corría por la calle se le había acercado "un energúmeno" y le había dicho que era un "minusválido de mierda que ha vendido sus valores a un partido político solo por dinero" tras estar en las listas del PP por Cáceres como número dos.

"Desde el Comité Paralímpico rechazamos absolutamente cualquier insulto o falta de respeto, más aún cuando se centran en la condición de persona con discapacidad. Apoyamos firmemente a Kini Carrasco y le deseamos la mejor de las suertes en la carrera política que ha decidido iniciar", aseguró Alberto Durán en declaraciones facilitadas por el CPE este viernes.

El dirigente dejó claro que, "independientemente de cualquier ideología", contar con una persona de la "sensibilidad" de Carrasco "en alguna de las esferas en las que se toman decisiones será una garantía para el bien del movimiento paralímpico, así como del sector de las personas con discapacidad en general".

"Queremos transmitir nuestro ánimo a Kini en esta nueva etapa, recordando que el triatleta, más allá de su faceta de deportista, forma parte del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español, en representación de su Consejo de Deportistas, y es el responsable técnico del Equipo Caixabank de Promesas Paralímpicas de Triatlón", sentenció Durán.