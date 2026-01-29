El CPE se reúne con Milagros Tolón para explicarle la situación actual del deporte paralímpico en España

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, en su primera reunión. - CPE

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, recibió este jueves en Madrid al presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, y a su director general, Francisco Botía, como parte de su ronda inicial de toma de contacto con las principales entidades deportivas del país.

Según indicó el CPE en nota de prensa, durante el encuentro, sus dos dirigentes explicaron a la nueva ministra la situación actual del deporte paralímpico en España, así como sus principales inquietudes y necesidades, destacando entre ellas "la prioridad de acercar el deporte a los niños y niñas con discapacidad desde la escuela, asunto hacia el que Tolón mostró una gran sensibilidad". Además, la ministra también se interesó por el objetivo del CPE de alcanzar la igualdad de género en las próximas ediciones de los Juegos.

Durán también expuso brevemente los planes del comité para los próximos ocho años, que se centran en las líneas fundamentales de actuación de reforzar el desarrollo deportivo y el relevo generacional, con especial atención a la base y a la transición al alto nivel; el consolidar el modelo de sostenibilidad económica, profundizando en la colaboración público-privada, e impulsar la visibilidad social y mediática del deporte paralímpico como herramienta de inclusión y transformación social.

Además, el presidente del CPE aprovechó la oportunidad para invitar a Milagros Tolón a asistir a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), que se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo y que contarán con la participación de cinco deportistas españoles en cuatro disciplinas diferentes.