El CPI hace "todo lo posible" para celebrar en su fecha los Juegos de Tokio

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, aseguró que los preparativos para los Juegos de Tokio "continúan a buen ritmo" y que están haciendo "todo lo posible para garantizar" su celebración en la fecha prevista, y deja claro que están trabajando en el impacto en las respectivas clasificaciones por las cancelaciones de eventos a causa del coronavirus, aunque no poseen "una bola de cristal" para saber cómo se va ir desarrollando "una crisis global única".

"A falta de 159 días, los preparativos para los Juegos continúan a buen ritmo y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que los Juegos Paralímpicos se inauguren según lo previsto el 25 de agosto de 2020", señaló Parsons en un comunicado en la web del organismo.

El dirigente dejó claro a los deportistas que son "conscientes de la situación actual y su grave impacto en todo el mundo". "Sin embargo, por ahora, el tiempo está de nuestro lado para determinar si es necesario tomar medidas más drásticas o no", añadió en consonancia con el mensaje dado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

El CPI mantiene "un diálogo cercano y regular" con el COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tokyo 2020 y sus propios expertos en salud y aseguró que entiende "completamente" que el continuo aplazamiento de competiciones esté llevando "a la incertidumbre" de cara a las respectivas clasificaciones parra la cita.

"Les puedo asegurar que el equipo del CPI está trabajando las 24 horas para tratar de encontrar soluciones a cada escenario con el que nos enfrentamos", remarcó el brasileño, que mostró su afecto con los deportistas que "tampoco pueden entrenar como de costumbre en este momento y buscan soluciones creativamente en casa".

Parsons remarcó que desde el pasado lunes están "hablando" con las Federaciones Internacionales, los Comités Paralímpicos Nacionales y los representantes de los atletas sobre el brote del virus y "los problemas está causando", centrándose principalmente en asegurar "la salud y bienestar de los atletas, la flexibilidad y la igualdad".

"Queremos ayudar y encontrar soluciones donde podamos, pero no tenemos una bola de cristal que nos diga qué lo siguiente que va a pasar después en esta crisis global única. La imagen está cambiando no solo cada día, sino cada hora. Puedo prometerles que en las próximas semanas y meses, a medida que la imagen se aclare, las Federaciones Internacionales, junto con nosotros, encontrarán soluciones justas para todos los deportistas respecto a la calificación y clasificación para Tokio", subrayó el mandatario.

Este calificó esta crisis sanitaria como uno de los "mayores desafíos" de esta generación y por ello pidió "paciencia y flexibilidad" a los implicados. "Os animamos a todos a mantenerse concentrados en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. Son unos Juegos que ya están transformando Japón y espero que este verano transformen el mundo. En el Movimiento Paralímpico no somos ajenos a los desafíos y obstáculos en nuestro camino, pero como antes, de una forma u otra, encontraremos una solución", sentenció.

NO HAY PRUEBAS DE QUE EL COVID-19 LES SUPONGA UN MAYOR PELIGRO

Por otro lado, el CPI admitió que "el gran volumen de medidas de contención" ha provocado que todos los eventos clasificación hasta finales de abril "se posponen o cancelan" y que aclaró que cada federación "es responsable de los criterios de calificación para su deporte".

"El CPI mantiene un diálogo regular con cada una de ellos y ofrece su apoyo cuando sea necesario. Todas las federaciones afectadas por eventos cancelados están revisando sus criterios de calificación para Tokio y/o buscando posibles soluciones, incluida la reprogramación de eventos", advirtió.

El organismo puntualizó que informará de "cualquier cambio en los criterios de calificación". "Continuamos explorando cada escenario de clasificación que existe. No hay nada fuera de la mesa, pero idealmente toda la clasificación se completará antes de llegar a Tokio", aseveró.

Finalmente, el comité afirmó que se mantiene en contacto con los expertos para conocer el alcance del coronavirus en los deportistas con discapacidad, a los que recomienda seguir al pie de la letras la recomendaciones de la OMS.

"No hay estudios actuales sobre los posibles impactos del coronavirus en los deportistas con discapacidad. La respuesta sincera es que no lo sabemos porque esta es una nueva cepa de coronavirus y hay muy pocos datos disponibles. La consulta con el Comité Médico del CPI y los expertos médicos de las federaciones, así como la información proporcionada por la OMS, indican que no ha habido evidencia de que un atleta con discapacidad en general tenga un mayor riesgo de contraerlo", concluyó.