Crespí logra el décimo puesto en los 60 metros del Mundial de atletismo en pista cubierta

Guillem Crespí, durante el Campeonato del Mundo de atletismo en pista corta de 2026. - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Guillem Crespí ha sido décimo en los 60 metros masculinos del Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta, que se está disputando en la región polaca de Cuyavia y Pomerania, mientras que sus compatriotas Carlos Sáez y Mariano García han avanzado a la final de 1500 metros, al igual que Blanca Hervás a la final de 400 metros.

En este Mundial 2026 de 'short track', con epicentro en la ciudad de Torun, la sesión matutina de este viernes brindó al equipo español dos billetes para semifinales en 800 m femeninos. En su debut mundialista de pista corta, Rocío Arroyo concluyó tercera en la serie 3 con 2:01.35, mismo tiempo que hizo Lorea Ibarzabal para acabar cuarta en la serie 6.

Sin embargo, hubo cara y cruz para los españoles del 800 m masculino. Mohamed Attaoui estuvo atento desde la parte trasera de su serie hasta cambiar de cadencia en la última vuelta y finalizar segundo con 1:45.75, pasando así a semifinales; en cambio, Elvin Josué Canales acusó haber marcado el ritmo de su serie y fue quinto con 1:47.30, siendo eliminado.

En 60 m lisos, Crespí había abierto la mañana española haciendo 6.61 en series y pasando a las semifinales vespertinas, donde corrió en 6.57 (MMP); eso lo colocó décimo de una prueba donde luego el estadounidense Jordan Anthony ganó el oro (6.41) y su compatriota Trayvon Bromell (6.45) ató el bronce por detrás del jamaicano Kishane Thompson (6.45).

Por otra parte, Blanca Hervás (52.15) y Paula Sevilla (51.86) habían demostrado la buena saluda actual del 400 m femenino español, con sendas clasificaciones matutinas para unas 'semis' que en la sesión de tarde fueron dispares; Hervás hizo 51.58 en su carrera y avanzó de ronda por tiempos, pero Sevilla acabó la suya en 52.19 y no se metió en esa final.

En 400 m masculino, el extremeño David García Zurita y el vizcaíno Markel Fernández corrieron las series matutinas en respectivos 46.91 y 46.68; sin embargo, por la tarde García Zurita hizo un tiempo de 46.65 y Fernández completó su carrera en 46.72, sin pasar ninguno a la final.

Por último, en el 'milqui' masculino, Carlos Sáez y Mariano García dejaron buena impresión en semifinales. El catalán remontó en su carrera hasta cruzar tercero la meta con un registro de 3:35.94 y atar un billete hacia la final; ahí lo acompañará el murciano, quien pegó un arreón en los 1.000 metros y finalmente logró el triunfo con 3:38.19.