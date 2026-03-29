Cristhian Mosquera: "La paciencia te abre puertas"

Cristhian Mosquera, poses for photo after an interview for Europa Press, ahead of the International Friendly match against Serbia, at Ciudad del Futbol on March 25, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El central hispano-colombiano Cristhian Mosquera no duda en apelar a "la paciencia", una virtud que posee y que es la que "te abre puertas" como la de su primera convocatoria con la selección española, una llamada que aviva su sueño de, "ojalá", poder estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que cierra un recorrido de "bastantes etapas con momentos buenos y no tan buenos", en el que su familia también es clave para que se pueda centrar "en el día a día".

Mosquera fue una de las novedades de Luis de la Fuente para los amistosos ante Serbia, en el que debutó con la Absoluta, y Egipto, aunque no llegó con "nervios" a la concentración. "Sí que se tienen esas 'maripositas', esas ganas de esa nueva experiencia ya con la Absoluta. Conozco bastante bien este sitio, también he tenido la oportunidad de coincidir con muchos de los que están y la verdad que estos primeros días estoy muy contento con la adaptación", expresó Mosquera a Europa Press tras un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol e Las Rozas (Madrid).

El jugador del Arsenal FC debutó el pasado viernes ante Serbia con la campeona de Europa, una meta que lleva soñando desde que se estrenó con la Sub-15. "Me acuerdo de ese primer día aquí en Las Rozas, era la primera convocatoria que podía ir nuestra generación", apuntó. "Sí que he pasado bastantes etapas, momentos buenos, no tan buenos. El ver que ahora estoy aquí, sólo le quiero agradecer a Dios porque me pone estas oportunidades", añadió.

En este sentido, a sus 21 años y después de todas estas etapas, no se ponía nervioso con la llamada de Luis de la Fuente. "En el mundo del fútbol siempre hay ese ruido externo, pero yo, sobre todo, me caracterizo por una palabra que desde ya hace años la he llevado siempre conmigo, que es la paciencia. Me ha tocado en mi joven carrera, entre comillas, por así decirlo, muchos momentos de tener esa espera, de saber que el momento va a llegar, de saber que Dios tiene un plan y tiempos para cada cosa. Y bueno, ahora ha llegado, así que muy contento", remarcó el central.

De todos modos, sabe que esta es la última convocatoria antes de que el seleccionador dé la lista de los elegidos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Estar aquí con este grupo de jugadores y que el míster me haya dado la oportunidad es una cosa que tampoco me esperaba", admite. "Es una locura esto que estoy viviendo, así que tengo que aprovecharlo. Quién sabe, sólo Dios sabe si voy a tener la oportunidad de estar en esa lista, pero creo que todo jugador que juega para un país tiene esa ilusión de poder ir a un Mundial", subrayó Mosquera.

El central, de padres colombianos, también podría jugar con Colombia, pero el futbolista, que siempre ha mostrado su compromiso con España, no se inquieta por tener que tomar una decisión. "La paciencia es la que te abre las puertas", insistió. "Al final, me dedico en mi club a centrarme y a olvidarme de lo que se hable fuera. Mi familia también me ayuda mucho en eso, a centrarme en el día a día, en lo que hago y depende de mí, a seguir trabajando. He tenido la oportunidad de venir a esta convocatoria, y ojalá poder ir al Mundial", zanjó al respecto.

En esta convocatoria, el hispano-colombiano podría haber tenido la oportunidad de sumar un título con la Absoluta con la disputa de una 'Finalissima' con Argentina, que finalmente se canceló. "Escuché un poco lo que se comentaba. Sí que es verdad que estaba en dinámica con la Sub-21 y que estaba también la opción de la Absoluta. También estaba con Zubimendi y con David (Raya), que están comentando siempre lo que pasa. Estos dos amistosos creo que también van a servir mucho al grupo para preparar lo que viene", puntualizó.

ELOGIOS A CUBARSÍ Y HUIJSEN

Mosquera entró el viernes al campo en sustitución de Pau Cubarsí, otro central joven como Dean Huijsen, de 19 y 20 años respectivamente, ya consolidados en la Absoluta y con los que ha tenido "la suerte" de coincidir antes de esta convocatoria. "Son jugadores increíbles, si no los conoces y te dicen la edad que tienen, no te lo crees porque por la forma en la que juegan y la calma que tienen, ya parece gente veterana. Es un placer compartir defensa con ellos en esta concentración, también aprendes de gente como ellos", recalcó el 'gunner'.

Al que no conocía en profundidad es a Luis de la Fuente. "Él había estado en algún cuerpo técnico cuando estaba en las inferiores y alguna vez sí que habíamos coincidido", advirtió el zaguero, que cree que el riojano es "bastante diferente" en idea de juego a la que pueda tener Mikel Arteta en el Arsenal.

"Cada uno tiene su estilo de juego, su manera de transmitir también lo que quieren verte de jugador en el campo, pero, al final, Mikel es español también y ese objetivo de tener el balón y de querer dominar al rival sí que lo tienen los dos", aclaró Mosquera.

El central tampoco olvida la "experiencia inolvidable" de ser campeón olímpico en 2024. "Es algo que me voy a llevar para toda la vida. Aparte del trofeo, que no hay que decir mucho, la experiencia del grupo que hicimos, que estuvimos concentrados bastante tiempo y la verdad que lo pasamos increíble", confesó.

Por otro lado, sobre el papel actual de los jugadores en su posición, el defensa tiene claro que "el fútbol también ha evolucionado o ha cambiado bastante" y que en su posición "antes se pedían otras cosas que ahora se siguen pidiendo o se piden de otra forma". "Todo evoluciona, no sólo los centrales, pero creo que para mis cualidades me viene bien el fútbol de hoy en día, también del central atrevido y que requiere de otras cualidades", explicó.

"NO FUE FÁCIL IRME AL ARSENAL"

Y en su progresión ha ayudado su marcha el pasado verano del Valencia CF, donde se crió futbolísticamente, al Arsenal, algo que "no fue una decisión fácil". "Llevaba prácticamente media vida o toda la vida en Valencia y despegarse de la que es tu casa, no es fácil, pero fue acertado. Estoy muy contento en Londres y me he adaptado bastante más rápido de lo que pensaba", reconoció el jugador del líder de la Premier League.

"Todos sabemos que la Premier es una liga muy exigente a nivel físico, y yo ya lo conocía, y mucha gente me había dicho que por mi perfil de juego, que podía encajar en la Premier. Creo que cuando me tocó la hora de salir y demostrar, creo que estuve bien", agregó Mosquera.

En el Arsenal puede aprender también de dos centrales consagradas como el brasileño Gabriel Magalhaes y el francés William Saliba. "Es una locura. Desde el primer día, los dos han estado a mi lado dándome consejos, intentando arroparme siempre, como padres, como hermanos mayores, y les estoy muy agradecido. Son dos de los mejores centrales del mundo y es un placer y un privilegio entrenar con ellos y poder verles cada fin de semana", celebró.

Otra "locura" es jugar la Liga de Campeones por primera vez en su carrera. "Es una experiencia jugar contra los mejores equipos de Europa. Yo debutaba este año también en Champions, ¿qué jugador no sueña con algún día escuchar el himno de Champions y poder jugar una competición como la Champions?. Este año creo que no estamos yendo mal, ahora en cuartos, y ojalá podamos llegar más lejos y llevárnosla", deseó el central.

Sin embargo, parece haber mucha presión sobre un equipo que lidera la Premier y que se le sitúa favorita para la Champions, más aún tras perder recientemente el título de la Carabao Cup ante el Manchester City, aunque él viene de un ambiente como el del Valencia CF y "toda la situación histórica que conlleva" el club 'che'.

"El Arsenal también es un club bastante grande y estos últimos años o ha conseguido lo que lo que quería, pero creo que este año estamos preparados y somos conscientes de que tenemos en nuestras manos el poder llevarnos títulos, entonces vamos a hacer todo lo posible para darle alegrías a la afición", sentenció Mosquera.