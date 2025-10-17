Cristiano y Messi encabezan la lista de 'Forbes' con los futbolistas que más dinero ganan en el mundo

Archivo - Los futbolistas Leo Messi (Inter MIami) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). - EUROPA PRESS / DPA - Archivo

Lamine Yamal se cuela entre los 10 primeros de la edición de 2025

BERLÍN, 17 Oct. (dpa/EP) -

El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi encabezan por este orden la lista de los futbolistas que más dinero ganan en el mundo, mientras que el joven español Lamine Yamal se ha colado entre los 10 primeros de la edición 2025 publicada por la revista 'Forbes'.

Ronaldo, que ha renovado dos años su contrato con el Al-Nassr saudí, ha ingresado 280 millones de dólares gracias a su salario y a múltiples y lucrativos patrocinios. Es más del doble de los 130 millones de Messi, segundo clasificado de esa lista y actual delantero del Inter Miami.

El exinternacional francés Karim Benzema, con 104 millones de dólares y que ahora milita en el Al-Ittihad saudí, es el único otro futbolista con ingresos superiores a 100 millones.

Según 'Forbes', que combina datos de acceso público y estimaciones, Messi ganó 70 millones de dólares por actividades fuera del terreno de juego, y Ronaldo 50 millones. Ronaldo fue nombrado la semana pasada primer multimillonario del fútbol en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que estimó su valor en 1.400 millones de dólares.

Lamine Yamal, que renovó recientemente con el FC Barcelona hasta 2031, figura en el décimo lugar de lalista con 43 millones de euros a sus 18 años, y el madridista inglés Jude Bellingham también es nuevo entre los 10 primeros, concretamente en noveno el puesto, con 44 millones de dólares.

Los otros clasificados del cuarto al octavo puesto son los delanteros Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid, 95 millones), Erling Haaland (Noruega/Manchester City, 80 millones), Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid, 60 millones), Mohamed Salah (Egipto/Liverpool, 55 millones) y Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr, 54 millones).

Ya no figura entre los 10 primeros el delantero brasileño Neymar Jr., tercero el año pasado con 110 millones de dólares, pero que ahora figura con 38 millones tras regresar a su Brasil natal gracias al club de su infancia, el Santos, procedente del Al-Hilal saudí.