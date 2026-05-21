Cristiano Ronaldo conquista la liga saudí con Al Nassr

Archivo - Cristiano Ronaldo - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo culminó este jueves la ansiada búsqueda de un título con el Al Nassr al proclamarse campeón de la Saudi Pro League, Liga Profesional Saudí, gracias al triunfo (4-1) sobre el Damac que protagonizó con un doblete.

La estrella lusa, quien a sus 41 años encabeza la lista de su selección para el Mundial 2026 que arranca en menos de un mes, se desquitó de la sed de conquistas tras los últimos varapalos. Cristiano, bandera del fútbol en Arabia Saudí desde 2023, ganó su primer título desde entonces y más aún a nivel de clubes, desde la Coppa italiana con la Juventus en 2021.

El portugués fue protagonista con un golazo de falta directa para hacer el tercero del Al Nassr en el King Saud University Stadium de Riad, para sentenciar el partido de la última jornada liguera en el minuto 63. A diez del final, con un derechazo firmó el cuarto de los suyos, mostrando de nuevo lágrimas, esta vez de liberación, pocos días después de la derrota en la final de la Champions 2 de Asia.

Cristiano, en busca de los 1000 goles y ganador ya de 37 títulos, se había quedado también con la miel en los labios de celebrar la liga la semana pasada, cuando el portero Bento se metió en propia puerta el 1-1 contra el Al-Hilal en el minuto 98. El luso, que firmó por el Al Nassr tras una convulsa segunda etapa en el Manchester United, llegará motivado a su sexto Mundial.

En el Al Nassr milita el español ex del FC Barcelona Iñigo Martínez desde el pasado verano, cuando llegó al banquillo de Riad el entrenador portugués Jorge Jesús, artífice también de la décima liga del club, primera desde 2019.