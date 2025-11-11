Cristiano Ronaldo: "Definitivamente, el de 2026 será mi último Mundial"

LONDRES, 11 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo apuntó que le quedan "uno o dos años" de carrera como profesional y aseguró que el de 2026 será "definitivamente" su último Mundial con la selección lusa, aunque sigue "disfrutando mucho" del fútbol.

"Cuando digo pronto, me refiero a dentro de 10 años...", bromeó el luso, de 40 años, en una entrevista por videoconferencia en el evento TOURISE Riyadh este martes, después de haber revelado a Piers Morgan Uncensored la semana pasada que se retiraría "pronto".

El portugués está "disfrutando mucho del momento", aunque en el fútbol, "cuando se llega a cierta edad, se cuentan los meses muy deprisa". "Así que el momento es bueno, me siento muy bien en este momento, marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando con la selección y en el Al-Nassr, pero, seamos honestos, cuando me refiero a 'pronto' es probablemente uno o dos años", explicó.

A la pregunta de si eso significaba que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera, respondió que "definitivamente, sí". "Porque tendré 41 años y creo que será el momento, y en una gran competición", argumentó.

"Estoy disfrutando del momento, pero cuando me refiero a pronto, es realmente pronto porque lo doy todo por el fútbol, estoy en este deporte desde hace 25 años, hice de todo, tengo muchos récords en los diferentes escenarios en los clubes y también en la selección, estoy muy orgulloso", concluyó.

El Mundial es el único gran trofeo que Cristiano Ronaldo no tiene en sus vitrinas, después de levantar con Portugal la Eurocopa en 2016. El atacante luso firmó en junio un nuevo contrato de dos años con el Al-Nassr saudí.