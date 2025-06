Cristiano Ronaldo, sobre Lamine Yamal: "Está haciendo las cosas muy bien, dejadle crecer tranquilo"

Archivo - FILED - 05 July 2024, Hamburg: Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during the UEFA European Championship soccer match between Portugal and France. Ronaldo has led the tributes to former Sporting Lisbon recruitment coach Aurelio Pereira, who sc

Archivo - FILED - 05 July 2024, Hamburg: Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during the UEFA European Championship soccer match between Portugal and France. Ronaldo has led the tributes to former Sporting Lisbon recruitment coach Aurelio Pereira, who sc - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional portugués Cristiano Ronaldo ha asegurado que Portugal llega con "confianza" a la final de la Liga de Naciones de este domingo ante España, quizás "la mejor selección del mundo en este momento", y espera que Lamine Yamal pueda "crecer tranquilo" y no se vea afectado por la "presión" a la que le están sometiendo con solo 17 años.

"El niño está haciendo las cosas muy bien. Está en un club y en una selección que le ayudan bastante y está en un ambiente muy propicio para que salga su calidad, que es muy grande. Pero lo que pido es que dejen al chico crecer tranquilamente, que no le pongan tanta presión, por el bien del fútbol. Para disfrutar muchos años de un talento así, hay que dejarle tranquilo, que crezca a con tranquilidad. Es lo que espero. Debemos quitarle presión y dejarle tranquilo. La prensa le puede ayudar en esa forma. Dejadle tranquilo, porque talento no le falta", declaró en rueda de prensa.

Sobre que el partido se plantee como un 'Cristiano contra Lamine Yamal', el astro portugués se mostró resignado. "Siempre fue así, siempre que juego una final, es Cristiano contra alguien, pero eso ya no me quita el sueño. Ya estoy completamente acostumbrado. Somos generaciones completamente diferentes, una generación que está empezando y una que está acabando. Debían comparar a Lamine con Vitinha, que están más cerca en edad. Pero no hay problema, si quieren hacer un Cristiano contra alguien, tengo el cuerpo a prueba de balas. Pero es un equipo contra otro equipo", indicó.

Además, bromeó con el "parecido" de Lamine y su hijo, Cristiano Jr. "Ellos tienen algo de parecido. El color, son morenitos, el pelo, son tres años de diferencia. A mis hijos también les gusta él. Parte de mi familia es española, mi mujer es española-argentina, tengo un cariño muy especial por España. Tengo que valorar mucho a España, que siempre fue de las mejores selecciones del mundo. Es un equipo muy competente, tienes a Williams, que es un gran jugador; tienes los mediocampistas, que son muy buenos, Pedri y toda esa generación joven; el propio entrenador de España, que está haciendo un trabajo muy 'top' y es una persona que se ve muy seria, que impone disciplina. Ya jugué mil veces contra España y siempre son partidos buenos de ver. Espero que mañana sea un partido bonito, que la gente se divierta y nosotros también, y que Portugal pueda ganar", deseó.

En este sentido, aseguró que la plantilla lusa llega a la cita con "confianza". "Sabemos que vamos a jugar contra un excelente equipo, posiblemente la mejor selección del mundo en este momento. Pero el equipo está confiado después de lo que hicimos en el último partido. Sabemos que es una final, todo puede suceder. Y lo que más espero es que el equipo pueda estar lo mejor posible mañana y que podamos ganar el trofeo. El equipo está bastante tranquilo en este momento y confiado en que las cosas van a salir bien", subrayó.

"Cada partido tiene una historia diferente. No ganábamos a Alemania desde hace muchos años, pero la historia cambia y fue lo que sucedió. Espero que mañana también pueda ser un día bueno para Portugal, que podamos ganar esta final. Sabemos que va a ser duro, las finales son difíciles, y es una selección que no pierde desde hace 24 partidos. Pero Portugal también tiene sus armas y vamos a saltar al campo con el pensamiento positivo de que las cosas van a salir bien", añadió.

También cree que el combinado de Luis de la Fuente es uno de los favoritos para el Mundial 2026. "España seguramente, Portugal, veremos. España está acostumbrada a ganar un poquito más que Portugal, ya ganó un Mundial, ya ganó dos Eurocopas. Si tuviera que apostar diría que España seguramente estará, Portugal, ojalá", afirmó.

Sobre sus 40 años y su futuro, explicó que siempre trata de "buscar mecanismos para que la moral vuelva". "Es lo que siempre hago en mi vida, no solo en el fútbol, sino también fuera del fútbol. Es un desafío, pero es un desafío bonito, interesante", dijo. "Yo implanté una cosa en mi vida, unos años atrás, que es vivir el día a día y no pensar demasiado en el futuro. Está saliendo muy bien, porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, no tengo muchos más años para poder jugar, la carrera habla por sí misma. A lo mejor mañana me levanto y digo 'mira, no me apetece jugar más', pero en este momento no lo siento, estoy disfrutando del momento", continuó.

Por eso, Cristiano no cree que llegue a jugar nunca junto a Leo Messi. "Tengo mucho cariño a Argentina, es que mi mujer es argentina. Tengo 40 años, nunca puedo decir de este agua no beberé, pero lo veo muy difícil. Tengo cariño también por Messi, fuimos rivales durante muchos años. En las galas, Messi no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer. Siempre me trató bien y me respetó mucho, como yo a él", manifestó.

También descartó que vaya a jugar el nuevo Mundial de Clubes. "Hubo bastantes contactos, pero hay que pensar en corto, medio y largo plazo. Es una decisión que está prácticamente decidida por mi parte, que es no ir al Mundial de Clubes, pero he tenido bastantes invitaciones, eso es un hecho", recalcó.

Por último, habló sobre el próximo Balón de Oro. "A mí me gusta dar consejos a quien quiera escuchar, pero en privado, cara a cara. Normalmente, en mi opinión, quién debería ganar es quien destaca y gana la Liga de los Campeones. Pero no hay un consenso. Yo no puedo decidir quién merecer ganar o no, porque yo no creo mucho ya en los premios individuales, sé lo que se trabaja por detrás. ¿Que el niño tiene potencial? Sin duda alguna. Tanto él, como Mbappé, o el propio Dembélé, Vitinha, otros jugadores de España... Pero ya es un poco irrelevante. No hay un consenso al 100%", concluyó.