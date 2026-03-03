Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva y es baja indefinida

Archivo - 13 November 2025, Ireland, Dublin: Portugal's Cristiano Ronaldo warms up prior to the start of the 2026 FIFA World Cup European Qualifying Group F soccer match between Republic of Ireland and Portugal at the Aviva Stadium. Photo: Niall Carson/PA - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, la región posterior y hueca de la rodilla situada entre el muslo y la pierna, ha confirmado su equipo, el Al-Nassr saudí, que no ha desvelado cuánto tiempo estará de baja el jugador.

"A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva -la región posterior y hueca de la rodilla, situada entre el muslo y la pierna- tras el último partido contra el Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día", señaló el club saudí en un comunicado.

El atacante luso, de 41 años, juega en el Al-Nassr desde 2023. A pesar del conflicto en Oriente Medio, la Liga Profesional Saudí seguirá disputándose, por lo que el Al-Nassr recibirá al Neom el sábado en Riad, donde el martes la embajada de Estados Unidos fue atacada por drones iraníes.

La agencia de noticias dpa asegura que Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudí a pesar de que algunos medios habían indicado que su jet privado había abandonado el país en medio del conflicto en Oriente Medio. Arabia Saudí, junto con otros Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses en su territorio, ha sido objeto de ataques de represalia de Irán después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque el sábado.

De hecho, el Al-Nassr salió este martes al paso de los rumores publicando varias fotografías de sus jugadores, entre ellos de Cristiano Ronaldo, entrenando en el gimnasio.