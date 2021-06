Cristiano Ronaldo se une a la terapia percusiva de Therabody: "Mi cuerpo es mi arma"

El delantero portugués de la Juventus emplea los dispositivos de la marca como los jugadores del Real Madrid o PSG

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, emplea los dispositivos de terapia percusiva de Therabody para la recuperación y rehabilitación muscular y es embajador de la marca, según ha anunciado este miércoles la empresa de tecnología del bienestar y creadora de Theragun.

La asociación con Cristiano Ronaldo también marca el principio de la mayor campaña publicitaria de Therabody hasta el momento, que se lanzará en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Canadá, Australia, China y Japón.

Conocido en todo el mundo por sus innumerables galardones como máximo goleador, control sobre el terreno de juego y su deseo de perfección, Cristiano Ronaldo prioriza su bienestar y atribuye la longevidad de su carrera al cuidado de su cuerpo con las mejores tecnologías y técnicas disponibles.

El Theragun, el primer dispositivo de terapia percusiva portátil, se ha convertido en un elemento básico en la rutina de Ronaldo porque le ayuda a acelerar su recuperación, previene lesiones y mejora el rendimiento deportivo general.

"Mi cuerpo es mi arma. Para ser el mejor, necesitas la mejor recuperación. Por eso elijo Therabody. La primera vez que usé un Theragun fue en 2017. La primera sensación que

tuve fue la de 'guay' o 'diferente' porque no se parece en nada a otras cosas disponibles en el mercado", comentó.

Ronaldo confesó que el lugar favorito en el que usa el Theragun es en la planta de los pies. "Antes de cada partido, tengo que usar el Theragun. Me gusta usarlo en los pies porque me hace sentir muy relajado el día antes de un partido. Recomiendo Theragun a todo el mundo, tanto si hace deporte como si no. Si no haces deporte, es una buena herramienta porque te hace sentir relajado", dijo.

La presentación de Ronaldo a Theragun fue en 2017 cuando el doctor Jason Wersland, fundador y director de bienestar de Therabody, hizo una demostración para los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Él fue el primer deportista que el doctor Jason Wersland veía usar el cabezal de cono de Theragun en la planta del pie, lo que le llevó a crear un nuevo protocolo Theragun.

Jason Wersland se ha convertido en un recurso de confianza para Ronaldo, asesorándolo sobre formas de optimizar los beneficios de Theragun y ayudándole a avanzar en su rutina de recuperación. "Cristiano es un estudiante de toda la vida y se ha convertido en un maestro en su oficio, siempre explorando formas nuevas y efectivas para cuidar de su cuerpo y mente", explicó.

Ronaldo trabajará con Therabody para potenciar la importancia del bienestar de todo el cuerpo y formar a su público sobre los beneficios de Theragun. Al asociarse con deportistas como Ronaldo, Therabody está capacitando a los consumidores a que tomen el control de su bienestar y recuperación mediante el uso de las mismas tecnologías que históricamente solo estaban disponibles para los deportistas profesionales.