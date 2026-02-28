Cristina Bucsa alcanza las semifinales en Mérida

Archivo - Cristina BUCSA of Spain celebrates his point during the third day of the Roland-Garros 2025, French Open, Grand Slam tennis tournament on 27 May 2025 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha sellado su pase a las semifinales del torneo de Mérida (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de superar en cuartos a la turca Zeynep Sonmez (6-3, 6-4), todo sin perder todavía un set en el certamen mexicano.

Bucsa, número 63 del mundo, arrancó el duelo con dos roturas que la situaron con un favorable 4-1 en el parcial inaugural. Su rival cortó la sangría con un 'contrabreak' en el inicio de una serie de quiebres que permitieron a la cántabra cerrar el set al resto.

Ya en la segunda manga, la igualdad dominó los primeros juegos, hasta que en el sexto Bucsa consiguió romper el saque de su adversaria (4-2). Sonmez, número 81 del ranking WTA, amenazó con prolongar la contienda con un 'break' para el 4-5, pero la bronce en dobles femeninos en Paris 2024 respondió con otra rotura que puso fin a la lucha tras una hora y 38 minutos.

Bucsa, que disputará la final de dobles femenino junto a la china Xinyu Jiang, buscará ahora una billete para la final individual en semifinales ante la italiana Jasmine Paolini, número siete del mundo y primera cabeza de serie del torneo mexicano, que superó este sábado a la británica Katie Boulter (0-6, 6-3, 6-3).