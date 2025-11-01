Cristina Bucsa avanza en solo una hora a la final de Hong Kong

HONG KONG, Oct. 29, 2025 -- Cristina Bucsa hits a return during the women's singles round of 16 match between Emiliana Arango of Colombia and Cristina Bucsa of Spain at the WTA Hong Kong Open tennis tournament in Hong Kong, China, Oct. 29, 2025. - Europa Press/Contacto/Lo Ping Fai
MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La tenista española Cristina Bucsa se ha clasificado este sábado para la final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, después de ganar en semifinales por un cómodo 6-3 y 6-1 a la joven australiana Maya Joint.
Con esta victoria en una hora de partido, Bucsa accedió a la primera final individual de su carrera profesional. Y lo hizo muy sólida con su servicio en un comienzo igualado hasta que rompió el de su adversaria en el séptimo juego; la cántabra consolidó de inmediato esa ventaja y se apuntó el primer set gracias a otro 'break' justo después.
En la segunda manga, Bucsa logró una rotura más temprana y Joint fue a remolque desde ese momento. La actual número 32 del ranking mundial ya no levantó el vuelo y consumó su derrota rápidamente. En el encuentro por el título, Bucsa se enfrentará a la joven canadiense Victoria Mboko, verduga de su compatriota Leylah Fernández por 2-6, 6-3 y 6-2.