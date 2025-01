Cristina Bucsa cae eliminada en la segunda ronda del torneo de Singapur

Archivo - Cristina Bucsa of Spain plays doubles with Sara Sorribes of Spain against Anastasia Pavlyuchenkova and Anastasia Potapova during the Mutua Madrid Open 2024, ATP Masters 1000 and WTA 1000, tournament celebrated at Caja Magica on Mayo 03, 2024 in - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo