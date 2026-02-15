Cristina Bucsa se despide en su estreno de Dubái

Archivo - January 6, 2026, Brisbane, Qld, Australia: CHRISTINA BUCSA of Spain serves during her Womenâ€s Singles round two match against ARYNA SABALENKA of Belarus at the Brisbane International. - Europa Press/Contacto/Stephane Thomas - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha caído en su estreno en el torneo de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, al caer este domingo en su encuentro de primera ronda ante la alemana Ella Seidel (6-1, 6-4).

Bucsa, número 56 del mundo y que también se despidió a las primeras de cambio en Doha y Abu Dabi, no fue capaz de revertir su mal inicio, en el que su adversaria consiguió adelantarse 5-0, y desperdició la única bola de rotura de la que dispuso.

Ya en la segunda manga sí reaccionó al 3-0 con el que mandaba la germana al ganar los tres siguientes juegos (3-3), pero un nuevo 'break' de Seidel en el séptimo juego acabó condenándola, quedando eliminada en poco más de una hora.