Cristina Bucsa sube al puesto 31 del ranking WTA y se convierte en la número uno española

Cristina Bucsa en el torneo de Mérida - PRENSA CRISTINA BUCSA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha ascendido este lunes al puesto 31 del ranking WTA después de levantar el título en el WTA 500 de Mérida, en el que consiguió su primera victoria en el circuito a nivel individual, y se convirtió en la española con mejor ranking, superando a Jessica Bouzas, que hasta este lunes era la mejor nacional.

Cristina Bucsa estrenó su palmarés individual en el circuito WTA con su victoria en el torneo de Mérida, en el que superó en la final a la polaca Magdalena Frech (6-1, 4-6, 6-4). Un triunfo que la ha aupado hasta el puesto 31 del ranking WTA, subiendo 32 posiciones con respecto a la semana anterior y protagonizando el mayor ascenso del circuito en la semana. Además, se ha convertido, superando a Jessica Bouzas, que cierra el Top 50, en la española mejor colocada.

Por su parte, Paula Badosa, que no participó por lesión en el torneo de Mérida, sigue precipitándose en la clasificación y por primera vez en casi dos años está fuera de la lista de las 100 mejores tenistas del mundo. En cuanto a la zona alta, no se han producido cambios en el Top 10, con Aryna Sabalenka (1), Iga Swiatek (2) y Elena Rybakina (3) en las tres primeras posiciones.

En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz sigue como número uno una semana más por delante del italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic. El estadounidense Ben Shelton es el único que ha mejorado su posición dentro del Top 10, colocándose octavo tras superar a Felix Auger-Aliassime, que ahora es noveno.

En clave española, Alejandro Davidovich baja cinco puestos (19), Jaume Munar sube tres (36) y Roberto Bautista (93) y Carlos Taberner (100) cierran la nómina de tenistas nacionales entre los 100 mejores del ranking.