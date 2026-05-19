Cristina Gutiérrez busca sitio para el Dakar 2027: "Duele, el motor es incertidumbre, pero soy optimista"

Archivo - Cristina Gutiérrez se une a Midas como nueva embajadora de #EllasConducen. - MIDAS - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez reconoció este martes que "duele" no tener coche en 2027, ya que no estará en el Rally Dakar del año que viene con Dacia, que no defenderá su último triunfo en Arabia Saudí, pero sabe que "el motor es incertidumbre", es "optimista" y no ve "el futuro negro al 100%".

"Con mucha incertidumbre, el motor siempre es así. He vivido dos años muy tranquila, pero tocaba este año empezar un poco así como revoltoso. Es verdad que estamos viendo opciones para el Dakar del año que viene, de momento seguimos siendo Dacia y seguimos siendo 'Sunriders', a no ser de que algún piloto tenga alguna baja, no me subiré", expresó la burgalesa, embajadora de una nueva edición de #EllasConducen, en declaraciones a los medios.

Gutiérrez, campeona del Dakar en 2024 en categoría Challenger, no estará en una de las carreras más duras del mundo con Dacia, ya que la marca rumana de Renault no defenderá la victoria lograda este año en el 'rally-raid', aunque sí competirá en el Campeonato del Mundo, con tres coches. "Me gustaría estar con ellos, pero la vida es así y hay que adaptarse, y dentro de lo que cabe estoy contenta porque no veo el futuro negro al 100%", dijo.

"En su día, espero que pronto, anunciaré todo, pero no sé cómo va a ir al asunto. De momento, a centrarme en apoyar al equipo ahora que están compitiendo en Argentina y si me necesitan, pues estaré ahí. Y ya para el Dakar que viene pues esperemos encontrar un equipo en el que, sobre todo, esté a gusto, como en casa, ese es el objetivo", apuntó.

La piloto defendió que "hay vida más allá del Dakar". 2Por suerte somos personas que tenemos como muchos focos, muchas inquietudes y, sobre todo, nos gusta motivar a la gente, inspirar, ayudar. Entonces, creo que hay una parte social ahí muy importante que hay que aprovechar ahora que tenemos tiempo para hacer todos estos proyectos", comentó.

Aunque admitió que la decisión de Dacia "duele". "Yo creo que es una decisión de equipo, que supongo que por puntuación del campeonato es lógica, a la que te tienes que adaptar, porque eres profesional. Como piloto, me gustaría estar corriendo más, porque mis compañeros están haciendo todos los kilómetros del mundo y yo no", lamentó.

"Pero el motor es así, ya lo he vivido antes de Dacia, lo he vivido antes de Red Bull también. El mundo del motor es incertidumbre, está el mundo revolucionado y no sabemos qué va a pasar mañana, así que dentro de lo que cabe, pues estoy llevándolo", agregó.

Ahora Gutiérrez está "recordando lo que hacía al principio" de su carrera. "Estoy recordando lo duro que es encontrar apoyo, porque si hubiera empezado hoy, no hubiera podido, porque es todo muchísimo más caro, los equipos te piden mucho más, son tiempos muy complicados, pero quiero ser optimista, porque yo creo que nos lo hemos ganado estos años y algo vendrá", expresó.

"Y este año es un poco más de parón, lo estamos aprovechando, sin competir lo que me gustaría, pero sí con proyectos que tenía pendientes, proyectos bonitos, que me llenan como persona y como piloto también. Yo creo que todo pasa por algo y lo quiero pensar así", comentó.

Finalmente, Gutiérrez reveló que está "buscando financiación" para hacer kilómetros. "Ya sea rallies, test, irme a Marruecos, lo que sea, pero mantenerme ahí porque muchas veces parece fácil, pero una misma dice 'jolín, llevo sin competir seis meses'. Aunque el año pasado también, aunque estaba en Dacia, llevaba seis meses sin competir, pero hay que confiar en uno mismo y saber lo que uno quiere. Me hubieran gustado otras circunstancias, pero son las que hay y hay que adaptarse", concluyó.