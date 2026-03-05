Cristina Gutiérrez: "En mi carrera he tenido que enfrentarme a muchos estereotipos simplemente por ser mujer"

Cristina Gutiérrez se une a Midas como nueva embajadora de #EllasConducen. - MIDAS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez, que compite en el Rally Dakar con la marca Dacia, desveló que a lo largo de su carrera deportiva ha tenido que enfrentarse "a muchos estereotipos simplemente por ser mujer en un entorno tradicionalmente masculino"

"Formar parte de #EllasConducen es una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un orgullo. A lo largo de mi carrera he tenido que enfrentarme a muchos estereotipos simplemente por ser mujer en un entorno tradicionalmente masculino", comento la burgalesa, que se une como nueva embajadora de la iniciativa #EllasConducen a Midas, cadena para el cuidado del automovilista a través de soluciones sostenibles de mantenimiento, reparación y movilidad.

Gutiérrez destacó que "programas como este son importantes porque ayudan a romper barreras y a generar referentes reales para las nuevas generaciones". "Poder hacerlo de la mano de Midas, una marca que apuesta por el talento, la igualdad de oportunidades y el futuro del motor, es una forma de seguir abriendo camino desde el deporte y la pasión por la conducción", agregó la piloto de 'rally raid'.

La burgalesa, que comenzó su carrera en 2010 con 11 Dakar a sus espaldas, ya es considerada un referente en el motor. En 2021 fue la segunda mujer en la historia en ganar una etapa del Rally Dakar, además de primera mujer española en lograrlo, y ese mismo año ganó la Copa Mundial de Rally Cross-Country de la FIA en la categoría T3. Al año siguiente se alzó con el campeonato de Extreme E junto a Sébastien Loeb, y venció en la categoría Challenger en el Rally Dakar en 2024.

"En Midas buscamos referentes reales que representen nuestros valores y que, con su ejemplo, ayuden a transformar la percepción de la mujer en el mundo de la conducción. La trayectoria de Cristina habla por sí sola. Su experiencia, su perseverancia y su capacidad para romper barreras en competiciones de máximo nivel la convierten en una embajadora natural de #EllasConducen", afirmó Jocelyne Bravo, Communication and Marketing Lead de Midas España.