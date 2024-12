Cristina Navarro se impone en el The Boxer Day 13 y se afianza en el ranking mundial del peso mínimo - THE BOXER CLUB

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Cristina Navarro se impuso por decisión unánime a la argentina Florencia Villarreal en el The Boxer Day 13, que se celebró en el Pabellón siglo XXI de Zaragoza, una victoria que le afianza en el ranking del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés).

El primer asalto fue difícil para la púgil de The Boxer Club, porque la sudamericana inició fuerte, pegando con contundencia e intentando hacerse con la pelea yendo a la ofensiva; de hecho, provocó a Navarro un ligero sangrado nasal. Aún así, española tiró de experiencia en el manejo de su distancia.

De esta forma, logró evitar las envestidas de Villarreal. A partir del cuarto asalto, Navarro tomó el control total de la pelea y el recto de izquierda era el preludio de una combinación de dos o tres golpes. Además, dejaba hacia fallar a su rival con pasos laterales o un paso atrás. Así se llevó la victoria por decisión unánime por un 58-56 en las tres cartulinas de los jueces.

"Estoy muy feliz por esta victoria, porque logré adaptar mi plan de trabajo en función a lo que ocurría sobre el ring. Mi equipo y yo nos dimos cuenta que teníamos que hacer uso de mi mano adelantada para controlar a Florencia y así lo conseguimos", indicó Navarro, que deja su récord en seis victorias, una de ellas por 'nocaut', y dos derrotas.

Mientras, el también aragonés Ezequiel Gurría venció por decisión unánime al mexicano Cristofer Rosales. El púgil local tuvo todo el tiempo el dominio del combate, combinando bien con gancho y croché ante el boxeador azteca, que aguantaba con entereza todas las embestidas. Además, el argentino Fernando Arce se impuso por unanimidad al venezolano Cristian Ávila.

Por otra parte, se disputaron ocho peleas amateurs con 16 púgiles provenientes de TBC Zaragoza, TBC Pamplona y TBC Barcelona frente a clubes aragoneses. "En The Boxer Club tenemos muy claro nuestro compromiso con el boxeo español y la promoción de este deporte a todos los niveles. Por eso motivo, nos llena de alegría el éxito que tuvo en Zaragoza The Boxer Day 13, no sólo por la gran victoria de Cristina y Ezequiel, sino porque vimos 8 grandes combates amateurs que involucras a boxeadores de nuestro equipo The Boxer Club de diferentes regiones, lo que es un claro ejemplo de la fortaleza que tenemos como club", afirmó Sergio Pérez, CEO de The Boxer Club.