El croata Igor Tudor, nuevo entrenador del Tottenham

Archivo - Igor Tudor, head coach of Juventus, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and Juventus FC at Estadio Santiago Bernabeu on October 22, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El croata Igor Tudor dirigirá al Tottenham Hotspur hasta final de la temporada, ha anunciado este sábado el club inglés, por lo que tomará el relevo del danés Thomas Frank, destituido el pasado miércoles tras la derrota en casa ante el Newcastle (1-2).

Frank fue despedido después de solo siete meses en el cargo y tras haber logrado solo dos victorias en 17 partidos ligueros. Los 'Spurs' ocupan ahora la decimosexta posición de la Premier League con solo cinco puntos de renta sobre la zona de descenso.

"Es un honor incorporarme a este club en un momento tan importante. Soy consciente de la responsabilidad que se me ha encomendado y tengo muy claro cuál es mi objetivo: aportar mayor consistencia a nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido. Esta plantilla tiene mucha calidad, y mi trabajo consiste en organizarla, dinamizarla y mejorar rápidamente nuestros resultados", aseguró Tudor.

En los últimos años, Tudor llegó a la Lazio y a la Juventus a mitad de temporada y logró una mejora inmediata en los resultados. La falta de experiencia de Tudor en la Premier League ha sorprendido a la descontenta y preocupada afición del Tottenham, sobre todo teniendo en cuenta que el descenso a la segunda división del fútbol inglés por primera vez desde 1977 es una posibilidad real.