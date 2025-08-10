El Crystal Palace hunde al Liverpool en los penaltis y conquista la Community Shield

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Crystal Palace se ha proclamado campeón de la Community Shield, la Supercopa inglesa, y ha alzado el primer título de la temporada en Inglaterra después de imponerse este domingo en la tanda de penaltis de la final disputada en Wembley al Liverpool (2-2, 3-2 en los penaltis).

Los errores desde los once metros de Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott condenaron a los de Arne Slot, que no supieron aprovechar las dos ocasiones en las que lograron ponerse por delante durante los 90 minutos.

En un abarrotado Wembley, que estalló en aplausos para homenajear antes del comienzo del encuentro a los fallecidos Diogo Jota y su hermano André Silva, el francés Hugo Ekitike necesitó solo cuatro minutos para anotar su primer gol oficial con los 'reds', al cazar un balón en el área y enviarlo al fondo de las mallas sin que Dean Henderson pudiese evitarlo.

Sin embargo, superado el cuarto de hora el cuadro londinense consiguió neutralizar de penalti el tanto inicial de los de Arne Slot después de que Virgil van Dijk derribase a Ismaïla Sarr; Jean-Philippe Mateta, que en la jugada anterior había errado en el mano a mano ante Alisson Becker, consiguió engañar esta vez al portero brasileño (min.17).

Solo un par de minutos después, Tyrick Mitchell perdonó el 1-2 para el Palace y los 'reds' no fallaron en la siguiente ocasión, en la que otro de sus flamantes fichajes de este verano, el defensa neerlandés Jeremie Frimpong, convirtió un centro en un gol que sorprendió a Henderson. Además, los problemas se incrementaron para los de Oliver Glasner con la lesión de Daichi Kamada, que tuvo que dejar su lugar en el campo a Will Hughes.

Tras el descanso, Alisson apareció para desbaratar un par de disparos de Chris Richards y Eberechi Eze, pero, ya en el minuto 77, Sarr consiguió acabar con la resistencia 'red' y empatar de nuevo la contienda al aprovechar un pase en profundidad de Richards.

La igualada se mantuvo hasta el pitido final y todo tuvo que decidirse en la tanda de penaltis. Mohamed Salah y Alexis Mac Allister desperdiciaron los dos primeros lanzamientos del Liverpool, y aunque el fallo de Eze y el acierto de Cody Gakpo acertaron a los de Slot, Harvey Elliott tampoco consiguió anotar. Borna Sosa erró el penúltimo lanzamiento del Palace, pero Justin Devenny se encargó de atar el título para los de Londres.