El CSD convoca ayudas a las CCAA para los Centros de Tecnificación Deportiva

Archivo - Jose Manuel Rodriguez Uribes, President of Superior Sports Council CSD, attends during the official presentation of the Spanish Men's Basketball National Team for Eurobasket at Endesa Headquarters on July 29, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD), en el marco del programa Team España Centros, ha convocado ayudas dirigidas a las Comunidades Autónomas por valor de 2,95 millones de euros para financiar programas e inversiones en equipamiento deportivo en los Centros de Tecnificación Deportiva y en los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva.

Por un lado, según un comunicado, durante el año 2026 el CSD destinará 2.013.009 euros de su presupuesto ordinario a financiar los gastos derivados de los Programas Deportivos de Tecnificación Estatal y/o de Alto Rendimiento que las federaciones deportivas españolas desarrollan en estos centros.

"Son subvencionables las retribuciones y pagos de personal técnico deportivo, los gastos relacionados con el alojamiento y alimentación de deportistas y equipos técnicos, los gastos relacionados con los desplazamientos en actividades del programa, las actuaciones de ayuda a menores y a la docencia y los gastos médico- sanitarios", informó el organismo sobre unas ayudas que se podrán solicitar hasta el 18 de mayo.

Por otro lado, el CSD dedicará 938.208 euros a la adquisición de equipamiento deportivo directamente vinculado con la ejecución de estos programas en los Centros de Tecnificación Deportiva y en los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva.

Estas ayudas son "clave para consolidar un modelo de tecnificación deportiva cohesionado y de calidad en todo el territorio, garantizando la igualdad de oportunidades entre deportistas con independencia de su lugar de origen".

Además, permiten "reforzar la red de Centros de Tecnificación Deportiva como espacios estratégicos para la detección, desarrollo y acompañamiento del talento", asegurando que los deportistas cuenten con "los recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar el máximo rendimiento".

"Desde 2018, el CSD ha apoyado con 19,8 millones de euros el desarrollo de los programas deportivos y la adquisición de equipamiento en los Centros de Tecnificación Deportiva y en los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva", concluyó el comunicado.