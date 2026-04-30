El CSD destina 3,8 millones de euros para los deportistas y equipos nacionales del CAR de Madrid

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, interviene durante el evento deportivo ‘Unidos por la Discapacidad’, en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, a 2 de diciembre de 2024, en Ma - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) contribuirá con 3,8 millones de euros a la preparación de los deportistas y equipos nacionales en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, a través de una convocatoria de becas y de ayudas para concentraciones, que cubrirá los gastos derivados de su estancia en este complejo deportivo durante la temporada 2026/2027.

Con cargo al presupuesto ordinario del CSD, según un comunicado, esta convocatoria por valor de 3.804.712,20 euros incluye las becas que facilitan el entrenamiento de los deportistas en el CAR de Madrid -175 de carácter interno y 150 de carácter externo- cubriendo "todas sus necesidades técnicas, así como la atención a su salud física y mental y la conciliación entre su carrera deportiva y su formación académica".

Asimismo, la convocatoria engloba las ayudas a las federaciones deportivas españolas para el desarrollo de concentraciones puntuales en Madrid, lugar de entrenamiento habitual de algunos deportistas españoles por ser uno de los cuatro CAR que existen actualmente en España, junto a Sant Cugat (Cataluña), León y Sierra Nevada (Granada). Estos dos últimos, como el de Madrid, son titularidad del CSD, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El coste de las becas para entrenar en el CAR de Madrid es asumido íntegramente por el CSD. En el caso de los 175 deportistas internos, los servicios ofertados incluyen el alojamiento y manutención, lavandería, limpieza, uso de las instalaciones deportivas y académicas, servicios de medicina, fisioterapia, fisiología y nutrición, preparación física, psicología, biomecánica, orientación académica e integración al mundo laboral y acompañamiento a la carrera deportiva.

Los 150 deportistas externos, por su parte, también pueden hacer uso de las instalaciones deportivas y académicas y acceder, entre otros, a los servicios médicos y biomédicos, de atención psicológica, orientación académica e integración laboral.

Los deportistas interesados deberán solicitar la beca a través de la aplicación habilitada en el siguiente enlace (http://venus.csd.gob.es/blume), siendo las federaciones deportivas españolas las que seleccionen, en base a sus criterios deportivos, a los más adecuados para formar parte de su proyecto en el CAR de Madrid. Estas entidades tienen hasta el 29 de mayo para remitir sus solicitudes a través de la Sede Electrónica del organismo.

"El CSD también apoya económicamente la preparación de los deportistas y equipos nacionales en los otros tres Centros de Alto Rendimiento de nuestro país, ubicados en Sant Cugat, León y Sierra Nevada", afirmó el comunicado.

El CAR de Sant Cugat cuenta con una convocatoria propia, con una dotación prevista de 3 millones de euros para la temporada 2026/2027. En el CAR de Sierra Nevada, las federaciones españolas organizan las actividades y concentraciones con su propio presupuesto, "habitualmente financiado con la subvención ordinaria que reciben por parte del CSD". El coste de las estancias y de las pruebas médicas, biomecánicas y de rendimiento asciende a 938.000 euros.

Por último, en el CAR de León, las becas para deportistas son gestionadas por las federaciones, que reciben una ayuda anual del CSD para los programas clasificados de alto rendimiento o de tecnificación estatal que se desarrollen en ese centro. La estimación del coste de las becas para este año asciende a 466.400 euros.

Además, en el marco del programa Team España Centros, el CSD ha convocado ayudas dirigidas a las Comunidades Autónomas por valor de 2,95 millones de euros para financiar programas e inversiones en equipamiento deportivo en los Centros de Tecnificación Deportiva y en los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva.

"De esta manera, el CSD reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte de alto nivel y alto rendimiento, apoyando la preparación de los deportistas y equipos nacionales en todo el territorio", concluyó el comunicado.