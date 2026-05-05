CSD y LaLiga se unen al 40 aniversario de la entrada de España en la UE - CSD

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y LaLiga, entre otras instituciones, impulsarán distintas acciones durante la Semana de Europa (4-10 de mayo) para conmemorar el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, con iniciativas en competiciones deportivas de todo el país.

Bajo el lema '40 años celebrando juntos el Día de Europa', la iniciativa, enmarcada en la campaña 'Desde 1986', busca visibilizar los valores europeos a través del deporte con la implicación de instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, así como de federaciones y organizadores de competiciones.

En el caso del fútbol profesional, LaLiga se sumará por segundo año consecutivo con activaciones especiales en la jornada 35 de LaLiga EA Sports y la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Entre ellas, la incorporación de la bandera de la Unión Europea en la señal audiovisual de los partidos junto a los marcadores y el uso de brazaletes con este símbolo por parte de los capitanes.

Además, se difundirá un spot conmemorativo del 40 aniversario, producido por las instituciones europeas en España junto a RTVE, a través de los canales oficiales y operadores televisivos.

Estas acciones se integran en la iniciativa 'El Deporte con Europa', que también contará con la participación de otras competiciones como La Vuelta Femenina, donde se entregará un maillot especial del Día de Europa, así como con actividades organizadas por distintas federaciones deportivas en disciplinas como balonmano, automovilismo, kayak polo, tiro con arco o pádel.

Asimismo, deportistas del Centro de Alto Rendimiento de Madrid se sumarán a esta conmemoración, que pretende reforzar el vínculo entre el deporte y los valores de la Unión Europea, como la convivencia, la diversidad y el respeto, en un año de especial simbolismo para el proyecto europeo.