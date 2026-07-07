Archivo - El CSD presenta ante los deportistas del CAR de León sus becas, ayudas y recursos. - CSD - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha presentado este martes a los deportistas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León las becas, ayudas y recursos que dicho organismo pone a su disposición en todas las etapas de su trayectoria.

Tras la jornada organizada el pasado 30 de junio en Madrid, esta vez ha sido el CAR de León el lugar donde el CSD ha expuesto las principales medidas que favorecen la protección, el acompañamiento y el desarrollo integral de los deportistas de alto nivel.

El responsable de este Centro de Alto Rendimiento titularidad del CSD, Daniel Mateos, ha ejercido de anfitrión en una jornada que también ha contado con las intervenciones de Aauri Bokesa, atleta olímpica en Londres 2012, Rio 2016 y Tokyo 2020 y asesora en el Gabinete de Presidencia; Bárbara Butragueño, subdirectora general de Mujer y Deporte; Marta Angulo, técnica de Alta Competición; David Alonso, uno de los tutores del Programa de Atención al Deportista; y Raúl Entrerríos, coordinador del área de colaboración empresarial de la Fundación Deporte Joven y medallista olímpico en balonmano.

El encuentro ha servido igualmente para conocer la experiencia de algunos deportistas beneficiarios de estas medidas como el marchador Diego García Carrera y el halterófilo Marcos Ruiz, quienes han coincidido en señalar la importancia de las becas, ayudas y recursos ofrecidos por el CSD.

Entre los recursos expuestos destacan las becas CSD Team España-ADO y las ayudas del programa Team España Élite y Estratégico; las ayudas vinculadas a los resultados obtenidos en competiciones internacionales; y las ayudas para la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, el CSD impulsa la carrera dual mediante programas que facilitan la compatibilización del deporte de alto nivel con la formación académica y la inserción laboral; desarrolla ayudas específicas para la maternidad y la conciliación con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades y pone a disposición de los deportistas servicios médicos especializados para la prevención, seguimiento y recuperación de lesiones, con especial atención a la salud física y mental.

Además, ofrece programas de orientación para afrontar con mayores garantías la transición tras la retirada deportiva y atrae a través del programa España Compite, gestionado por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el CSD, a empresas que apoyen los proyectos deportivos de los deportistas, reportando desgravaciones fiscales de entre el 45 y el 55% del importe de las donaciones realizadas, con destino a estas actuaciones.

España Compite facilita a los deportistas la obtención de ayudas para la preparación y participación en competiciones internacionales, así como para el desarrollo de proyectos que impulsen su carrera dual. El CSD repetirá estas jornadas en las próximas semanas en los Centros de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y Sant Cugat en Barcelona.