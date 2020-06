El CSD tendrá la última palabra sobre la presencia de público en los estadios de fútbol

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) tomará la "última decisión" sobre la presencia de público en las gradas de los estadios de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, tras consultar con LaLiga, las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad, anunció este martes el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo aprobó este martes un Real Decreto en el que se establece las medidas correspondientes a la "prevención" de las ligas profesionales de fútbol y baloncesto recaerá en el CSD, previa consulta con LaLiga y la Liga ACB, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"El Real Decreto residencia en el CSD las medidas de prevención de las dos competiciones profesionales de fútbol y baloncesto, que, a mi juicio, es garantizar la equidad de competición. Será el CSD el que deberá de tomar la última decisión al respecto", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno zanjó así la pretensión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien se declaró favorable a la presencia de los aficionados en los estadios de fútbol "donde se pueda" en función de la evolución del procesos de desescalada por la pandemia de la COVID-19.

"Se tiene que jugar en las mismas condiciones. Será el CSD el que tomará una decisión al respecto conforme vaya evolucuionando la pandemia", respondió Illa en alusión al hipotético caso de que pudiera haber público en los campos de fútbol antes de que concluya el curso 2019-20 a mediados de julio.

Illa insistió en que el Real Decreto, que se podría llamar de la 'nueva normalidad', recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno por la COVID-19, "y que deben seguir en vigencia" hasta que se derrote "definitamente" al virus cuando se disponga de una terapia eficaz o vacuna.

"PÚBLICO PARA TODOS"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ya había advertido esta medianoche que no era partidario de abrir aquellos estadios que se pudiese como decía el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que se había mostrado el domingo en 'El Partidazo de Movistar' "partidario de jugar con gente cuando se pueda y en aquellos lugares donde se pueda".

"No comparto la segunda reflexión de Tebas, que donde se pueda debe abrirse al público. Rompe el esquema de igualdad. El Ministerio lo va a valorar a través del CSD, y con Sanidad, LaLiga y las Comunidades Autónomas. Si puede entrar público, debe valer para todos", aseguró en 'El Transistor' de Onda Cero.

La posición del Gobierno ha sido firme en este sentido desde que la pasada semana, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sorprendiese al decir que tenía el visto bueno de las autoridades canarias y de LaLiga para que entrase parte de la afición al Estadio Gran Canaria en la visita del Girona del día 13.

"He venido hablando con Ángel Víctor Torres (presidente del Gobierno canario) y Antonio Morales (presidente del Cabildo), y si se daban una serie de circunstancias podríamos ser el único equipo de las ligas de máximo nivel donde los aficionados de la UD pudiesen asistir al Estadio Gran Canaria, y eso es lo que va a suceder", aseguró Ramírez en la radio del club el pasado 1 de junio.

El dirigente recalcó entonces que LaLiga estaba "encantada de que se pueda retransmitir a un equipo con público en las gradas" y que contaban con el beneplácito del Gobierno de Canarias al tener este ya las competencias sanitarias tras el paso a la Fase 3 de la desescalada.

Sin embargo, Irene Lozano, presidenta del CSD, le replicó al día siguiente que el público de momento sería "imposible", apelando al argumento del principio de igualdad deportiva. "No se puede ir a los estadios, el acuerdo con LaLiga fue reanudarla a puerta cerrada y así se va a hacer", sentenció en 'El Larguero'.

"Me extraña que después de todo ese esfuerzo para acompasar los entrenamientos, ahora en los últimos 100 metros venga alguien como si la competición no la hicieran todos. Si no estamos todos en la misma fase de la desescalada es radicalmente imposible que haya público en unos estadios y en otros no", aseveró, admitiendo que las cosas podrían cambiar cuando toda España estuviese ya dentro de la 'nueva normalidad', ciñéndose ya "estrictamente a la situación sanitaria".

Finalmente, el pasado domingo, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el que subrayó que se daría "una respuesta común y homogénea" para permitir la presencia de aficionados a los estadios de fútbol y de baloncesto, ya que es "de justicia" que todos los seguidores puedan acceder a la vez a ver los partidos de sus equipos.

"Creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las Comunidades Autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que es legal desde el punto de vista intelectual, para el conjunto de aficiones y de equipos de fútbol y de baloncesto", explicó.