El CTA afirma que la acción sobre Mbappé puede ser penalti, pero defiende la no intervención del VAR

Kylian Mbappe of Real Madrid CF hurts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que el codazo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid-Girona FC es una acción "imprudente" y susceptible de ser sancionada como penalti, pero considera que el VAR "actúa correctamente al no intervenir", ya que la jugada es "interpretativa" y "no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo".

En el espacio 'Tiempo de revisión', el CTA analizó la "acción controvertida" del minuto 87 del empate en el Santiago Bernabéu (1-1), en la que mientras el delantero francés intenta encarar hacia portería se produce "un contacto del brazo del defensor en el rostro del delantero y de forma prácticamente simultánea otro contacto en la pierna de apoyo del atacante"; Mbappé acaba en el césped y el árbitro Alberola Rojas, "correctamente posicionado y con visión directa a la jugada", decide que el juego continúe.

"Se trata de una acción en la que coexisten distintas posibles lecturas futbolísticas. El árbitro puede interpretar que los contactos observados son consecuencia del propio choque entre ambos jugadores y del movimiento natural posterior al recorte, sin apreciar un gesto claramente negligente ni una utilización ilegal del brazo con la entidad suficiente como para ser sancionada como falta punible", señala el CTA.

Sin embargo, el CTA reconoce que la acción "puede entenderse como imprudente, al emplear el defensor un brazo que termina impactando en la cara del atacante en el desarrollo de la disputa". "El jugador defensor, con el brazo extendido hacia atrás para ganar espacio, tras el recorte hacia dentro del delantero, golpea de forma imprudente en la cara del jugador local, generando un obstáculo para el atacante, quien pierde la oportunidad de continuar con el balón que está a su disposición, por lo que en opinión del CTA, esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti", subrayó.

"Al tratarse de una acción claramente interpretativa, en la que no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo, el VAR actúa correctamente al no intervenir. De acuerdo con el protocolo VAR, sólo procede una revisión cuando existe una evidencia indiscutible que permita corregir una decisión claramente errónea", continuó.

Por otra parte, 'Tiempo de revisión' analizó también una disputa entre Thiago Almada y Oso en el Sevilla-FC-Atlético de Madrid (2-1). "El jugador local llega antes al balón y el visitante, intentando evitar el contacto, salta. En la caída, de manera involuntaria, apoya el pie en la pierna del rival que se encontraba en el suelo, saltando posteriormente para evitar, con su propio peso, presionar en el tobillo del adversario. El árbitro señala falta y el VAR respalda la decisión. Para el CTA, la decisión de campo es correcta. No existe acción punible ni intencionalidad y el VAR actúa adecuadamente al no intervenir", indicó.

También valoró el penalti señalado a Valentín Gómez por una patada sobre Herrando en el Osasuna-Real Betis. "Tras la reanudación de un córner y posterior parada del portero del Betis, el balón queda suelto en el área de meta. Un jugador de Osasuna llega antes al balón y un defensor visitante, en mecánica de despeje, impacta con su pie en la pierna del delantero provocándole un desequilibrio que genera la caída. El árbitro señala penalti y el VAR apoya la decisión. Para el CTA, el penalti está bien señalado, el atacante llega antes y el contacto es suficiente. El VAR, al actuar correctamente el árbitro, solo tiene que validar la acción de campo", manifestó.

Por último, se revisó el tercer gol del Real Oviedo en el duelo ante el RC Celta. "Un jugador del Oviedo que está en posición de fuera de juego salta sin llegar al balón y finalmente un compañero suyo que llega desde atrás marca gol. El gol es confirmado por el asistente y concedido por el árbitro. Un jugador en fuera de juego será sancionado si interfiere claramente en un adversario, si disputa el balón, intenta jugarlo con impacto en un rival o afecta de forma clara a la posibilidad del adversario de jugar el balón", explicó.

"Para el CTA, el delantero en posición de 'offside' no interviene jugando el balón ni interfiere en ningún defensor ni en el portero. El mero hecho de estar en posición de fuera de juego no es sancionable, por tanto, no existe infracción. La acción está bien interpretada por el asistente y el árbitro en el campo y el gol está bien concedido y correctamente refrendado por el VAR", finalizó.