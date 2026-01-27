El CTA afirma que el control de Aarón Escandell en el Barça-Oviedo fue "dentro" y "no cometió infracción"

Aaron Escandell of Real Oviedo reacts during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Oviedo at Spotify Camp Nou stadium on January 25, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que el control del portero del Real Oviedo Aarón Escandell, que le costó a su equipo un tiro libre sin mayor incidencia en el partido ante el FC Barcelona, "fue dentro" y que no debió ser sancionado, ya que "no se cometió infracción alguna".

En el minuto 32, Raphinha trataba de llegar a un balón en largo cuando el guardameta del Real Oviedo, Aarón Escandell, blocó el esférico con las manos al límite del área. El árbitro valenciano Juan Martínez Munuera interpretó que el portero había cogido la pelota dentro del área y por la inercia salió fuera de ella con la bola en las manos; pitó tiro libre y le mostró una tarjeta amarilla no por la acción, sino por las protestas posteriores.

"Las reglas de juego dicen que las líneas pertenecen al área que delimita; si el balón está sobre la línea del área, se considera dentro. Por otra parte, si el portero controla dentro y por inercia termina fuera, no se sanciona disciplinariamente por ello. Lo relevante es dónde controla con la mano. Para molestar o expulsar por mano fuera del área, debe haber control deliberado y, además, un perjuicio táctico al rival. Ataque prometedor, amarilla, u ocasión manifiesta de gol, roja", indicó el CTA este martes en el espacio de la RFEF 'Tiempo de revisión'.

Así, entiende que en ningún momento el colegiado debió señalar la acción. "El CTA concluye que el control fue dentro, línea incluida, por lo que el tiro libre no se debió conceder al no cometerse infracción alguna. El VAR no puede intervenir al no ser uno de los cuatro supuestos de intervención", afirmó.

Además, también analizó una acción en la que los asturianos solicitaron penalti de Joan Garcia por supuestamente derribar a Alberto Reina en el área. "En un balón dividido, el portero del Barcelona se lanza y controla el balón con ambas manos antes de que el delantero del Oviedo meta al pie, contacte con el balón y caiga por la propia inercia de la acción", manifestó.

"El árbitro deja seguir, no sancionando infracción alguna. Las reglas de juego dicen que el portero controla el balón con las manos cuando el balón está entre sus manos y cualquier superficie: suelo, poste o propio cuerpo. En todas estas situaciones, el portero no puede ser desafiado por un jugador contrario. Para el CTA, el portero llega antes al balón y llega a controlarlo. Por tanto, en ningún caso puede existir penalti", subrayó.

En otro orden de cosas, habló de la polémica suscitada por el penalti pitado a favor del Valencia en el minuto 92 en el encuentro frente al RCD Espanyol. "La jugada arranca en mediocampo con un agarrón sobre un jugador del Espanyol que el árbitro no sanciona. La acción continúa y finaliza en el área visitante, donde un defensor del Espanyol realiza un pisotón a un delantero del Valencia haciéndole caer. El colegiado señala penalti", relató.

"La regla 12 determina que sujetar es infracción cuando impide o limita de forma clara la acción del adversario, y un pisotón sancionable dentro del área es penalti si el contacto es punible. El CTA considera que el penalti señalado es punible porque el defensor pisa al delantero de forma imprudente impidiendo a este continuar la jugada", apuntó.

Sin embargo, explicó también que "la acción previa de la sujeción extensible que anula al jugador defensor debió ser sancionada". "El VAR, al chequear el penalti sancionado, debió haber identificado este incidente claro en la fase de ataque y haber llamado al árbitro para revisar la falta y, por tanto, cancelar el penalti", finalizó.